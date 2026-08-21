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"Пузырь лопнет в 2027 году": в США предупредили о неизбежном обвале рынка

"Пузырь лопнет в 2027 году": в США предупредили о неизбежном обвале рынка - 21.08.2026, ПРАЙМ

"Пузырь лопнет в 2027 году": в США предупредили о неизбежном обвале рынка

Бывший президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли в колонке для Bloomberg назвал причины, по которым пузырь на фондовом рынке может лопнуть... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T11:20+0300

2026-08-21T11:20+0300

2026-08-21T11:21+0300

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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Бывший президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли в колонке для Bloomberg назвал причины, по которым пузырь на фондовом рынке может лопнуть до конца 2027 года.Он отметил, что ключевые индикаторы сигнализируют о перегретости: коэффициент Шиллера (CAPE) находится на уровне 41 при исторической норме около 17, премия за риск вложения в акции опустилась ниже 1,1%, а индикатор Баффетта (отношение капитализации рынка к ВВП) достиг 240% — при том, что сам Баффет считает рынок переоцененным уже при 100%.По прогнозам Дадли, влияние инвестиционного бума в сфере искусственного интеллекта на экономику значительно ослабнет в 2027 году, а нехватка мощностей по производству электроэнергии и чипов станет препятствием для роста инвестиций в том же объеме."Пик инвестиций почти наверняка придется на 2026 год", — предположил эксперт.Дадли предупредил, что крупные поставщики столкнуться со снижением спроса и замедлением темпов роста прибыли. По его мнению, компании, занимающиеся искусственным интеллектом, столкнуться с трудностями в создании достаточного дохода, чтобы отбить вложения. Особую тревогу у эксперта вызвали непрозрачность финансирования ИИ-инфраструктуры.Он добавил, что одновременно вырастет предложение акций на рынке за счет новых IPO и выхода инсайдеров из lock-up-периодов. Кроме того, доходность 30-летних государственных долговых ценных бумаг выросла до максимума с 2007 года, а политическая воля для решения проблемы госдолга отсутствует, что создает риск дальнейшего роста ставок, объяснил эксперт.В подтверждение своего прогноза, Дадли провел параллели с железнодорожным бумом, интернет-пузырем 1990-х и ипотечным кризисом 2008 года."На начальных этапах рост пузыря часто носит самоподдерживающийся характер. <...> Я ожидаю, что ИИ будет развиваться по общей траектории других крупных технологических бумов и спадов", — подытожил он.

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технологии, мировая экономика, ии, искусственный интеллект, сша, рынок