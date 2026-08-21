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СМИ: создатель Blackwater и украинский стартап запустили "подписку" на ПВО - 21.08.2026, ПРАЙМ
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СМИ: создатель Blackwater и украинский стартап запустили "подписку" на ПВО
СМИ: создатель Blackwater и украинский стартап запустили "подписку" на ПВО - 21.08.2026, ПРАЙМ
СМИ: создатель Blackwater и украинский стартап запустили "подписку" на ПВО
Создатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс, связанный с производством БПЛА для ВСУ, создал компанию Vectus Air Defense Systems, предлагающую услуги... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T13:55+0300
2026-08-21T14:50+0300
украина
нигер
всу
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ВАШИНГТОН, 21 авг - ПРАЙМ. Создатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс, связанный с производством БПЛА для ВСУ, создал компанию Vectus Air Defense Systems, предлагающую услуги противовоздушной обороны по "подписке", пишет Axios. "Компания использует нестандартный подход, применяя бизнес-модель, которая часто ассоциируется с подпиской на программное обеспечение, к средствам противовоздушной обороны, таким как системы радиоэлектронного подавления, артиллерия и перехватчики, которые можно увидеть в зонах боевых действий на Украине и на Ближнем Востоке", - пишет портал. Принс основал компанию при поддержке украинского стартапа по разработке ПО для беспилотников Swarmer. "Очевидно, что угрозы стремительно растут, и спрос на решения от частного сектора очень высок. Нам необходимо добиться существенного снижения затрат на оборону и дать клиентам возможность самостоятельно обеспечивать защиту критически важных активов", - заявил Принс порталу. В то же время Алекс Финк, глава американского офиса Swarmer, подчеркнул, что рынок подобных услуг велик из-за разнообразия угроз и активов, которые необходимо оборонять, что предполагает вовлеченность экспертов. "Существует действительно большая асимметрия затрат: сколько стоит атака на объект и сколько стоит его защита от этой атаки", - добавил Финк. В феврале газета Guardian сообщила со ссылкой на источники, что Принс присоединился к Swarmer в качестве неисполнительного директора. Его задачей стало привлечение инвестиций после размещения на бирже. После этого он направил письмо потенциальным инвесторам, заявив, что Swarmer является первой компанией в области оборонных технологий, которая занимается разработкой ПО для координации между дронами и "интеллектуального роения". В сентябре 2025 года американские СМИ сообщали, что Принс намерен купить на Украине компании по производству беспилотников и ищет встречи с ведущими игроками этой отрасли на Украине. Также сообщалось о том, что он ведет переговоры о предоставлении услуг в сфере обеспечения безопасности африканским странам и недавно ездил в Нигер по этому вопросу.
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украина, нигер, всу
УКРАИНА, НИГЕР, ВСУ
13:55 21.08.2026 (обновлено: 14:50 21.08.2026)
 
СМИ: создатель Blackwater и украинский стартап запустили "подписку" на ПВО

Axios: создатель Blackwater Принс и украинский стартап запустили в США "подписку" на ПВО

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАмериканский ракетный комплекс Patriot в Польше
Американский ракетный комплекс Patriot в Польше - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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ВАШИНГТОН, 21 авг - ПРАЙМ. Создатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс, связанный с производством БПЛА для ВСУ, создал компанию Vectus Air Defense Systems, предлагающую услуги противовоздушной обороны по "подписке", пишет Axios.
"Компания использует нестандартный подход, применяя бизнес-модель, которая часто ассоциируется с подпиской на программное обеспечение, к средствам противовоздушной обороны, таким как системы радиоэлектронного подавления, артиллерия и перехватчики, которые можно увидеть в зонах боевых действий на Украине и на Ближнем Востоке", - пишет портал.
Принс основал компанию при поддержке украинского стартапа по разработке ПО для беспилотников Swarmer.
"Очевидно, что угрозы стремительно растут, и спрос на решения от частного сектора очень высок. Нам необходимо добиться существенного снижения затрат на оборону и дать клиентам возможность самостоятельно обеспечивать защиту критически важных активов", - заявил Принс порталу.
В то же время Алекс Финк, глава американского офиса Swarmer, подчеркнул, что рынок подобных услуг велик из-за разнообразия угроз и активов, которые необходимо оборонять, что предполагает вовлеченность экспертов.
"Существует действительно большая асимметрия затрат: сколько стоит атака на объект и сколько стоит его защита от этой атаки", - добавил Финк.
В феврале газета Guardian сообщила со ссылкой на источники, что Принс присоединился к Swarmer в качестве неисполнительного директора. Его задачей стало привлечение инвестиций после размещения на бирже. После этого он направил письмо потенциальным инвесторам, заявив, что Swarmer является первой компанией в области оборонных технологий, которая занимается разработкой ПО для координации между дронами и "интеллектуального роения".
В сентябре 2025 года американские СМИ сообщали, что Принс намерен купить на Украине компании по производству беспилотников и ищет встречи с ведущими игроками этой отрасли на Украине. Также сообщалось о том, что он ведет переговоры о предоставлении услуг в сфере обеспечения безопасности африканским странам и недавно ездил в Нигер по этому вопросу.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
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