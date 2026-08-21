https://1prime.ru/20260821/rabota-872586181.html

Опрос: девять из десяти россиян не успевают восстановиться после работы

Опрос: девять из десяти россиян не успевают восстановиться после работы - 21.08.2026, ПРАЙМ

Опрос: девять из десяти россиян не успевают восстановиться после работы

Девяносто процентов россиян заканчивают отдых без ощущения восстановления, главными помехами становятся недостаток времени и загруженность домашними делами,... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T15:15+0300

2026-08-21T15:15+0300

2026-08-21T15:15+0300

общество

работа

россия

отдых

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Девяносто процентов россиян заканчивают отдых без ощущения восстановления, главными помехами становятся недостаток времени и загруженность домашними делами, следует из совместного исследования онлайн-кинотеатра "КИОН" и фитнес-платформы FitStars, с которым ознакомилось РИА Новости. Исследование было посвящено тому, как россияне проводят свободное время и какой отдых действительно помогает им восстановиться. "90% респондентов периодически заканчивают отдых без ощущения восстановления, хотя почти у половины в будний день остается более двух свободных часов", - говорится в исследовании "КИОН" и FitStars. Согласно его результатам, главными помехами для восстановления за время, отведенное для отдыха, россияне назвали недостаток времени и загруженность домашними делами после рабочего дня. Среди опрошенных у 48% остается больше двух свободных часов в будний день, у 21,3% - от одного до двух часов. Около четверти россиян располагают менее чем часом времени для себя, а особенно ограничены во времени респонденты в возрасте от 18 до 24 лет: в обычный будний день у 27% из них остается менее получаса для отдыха. Аналитики подчеркнули, что даже когда у россиян появляется свободное время, оно не всегда становится полноценным отдыхом: 51% участников опроса находят его только вечером после выполнения домашних дел, а в течение рабочего дня переключиться удается немногим. Исследование показало, что только 29% опрошенных описывают свой досуг как полноценный отрезок времени, когда они могут спокойно отдохнуть, у 21% россиян время формально есть, но сил к этому моменту уже не остается, еще у 16% отдых постоянно прерывается делами. "При появлении неожиданного свободного часа два самых популярных сценария почти сравнялись: 44% посмотрят фильм или сериал, а 41% займутся спортом. Еще 38% предпочтут чтение, 32% - прогулку, по 30% - хобби или сон и "ничегонеделание", - отметили аналитики. В рейтинг топ-5 занятий, после которых россияне чаще всего чувствуют себя восстановившимися, вошли сон или отдых без дел (56%), прогулку (52%), спорт (37%), уход за собой (35%) и время с семьей (21%), заключили аналитики.

https://1prime.ru/20260817/rabota-872413239.html

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общество , работа, россия, отдых