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Расписание ряда электричек Курского направления изменится 24-25 августа

Расписание ряда электричек Курского направления изменится 24-25 августа - 21.08.2026, ПРАЙМ

Расписание ряда электричек Курского направления изменится 24-25 августа

Расписание ряда пригородных поездов Курского направления Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД), в том числе МЦД-2 (D2), изменится 24-25 августа, сообщила | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T10:52+0300

2026-08-21T10:52+0300

2026-08-21T10:52+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Расписание ряда пригородных поездов Курского направления Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД), в том числе МЦД-2 (D2), изменится 24-25 августа, сообщила дорога. "24-25 августа изменится расписание некоторых пригородных поездов Курского направления, в том числе МЦД-2. Железнодорожники будут менять стрелочный перевод на станции Тарусская", - говорится в сообщении. Так, наряду с изменением расписания ряда электричек дальних маршрутов несколько составов будут выведены из расписания. "Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании", - добавляется в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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