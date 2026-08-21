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Расписание ряда электричек Курского направления изменится 24-25 августа
Расписание ряда электричек Курского направления изменится 24-25 августа - 21.08.2026, ПРАЙМ
Расписание ряда электричек Курского направления изменится 24-25 августа
Расписание ряда пригородных поездов Курского направления Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД), в том числе МЦД-2 (D2), изменится 24-25 августа, сообщила | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T10:52+0300
2026-08-21T10:52+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Расписание ряда пригородных поездов Курского направления Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД), в том числе МЦД-2 (D2), изменится 24-25 августа, сообщила дорога.
"24-25 августа изменится расписание некоторых пригородных поездов Курского направления, в том числе МЦД-2. Железнодорожники будут менять стрелочный перевод на станции Тарусская", - говорится в сообщении.
Так, наряду с изменением расписания ряда электричек дальних маршрутов несколько составов будут выведены из расписания.
"Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании", - добавляется в сообщении.
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бизнес, россия, ржд
Расписание ряда электричек Курского направления изменится 24-25 августа
Расписание ряда пригородных поездов Курского направления изменится 24-25 августа
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Расписание ряда пригородных поездов Курского направления Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД), в том числе МЦД-2 (D2), изменится 24-25 августа, сообщила дорога.
"24-25 августа изменится расписание некоторых пригородных поездов Курского направления, в том числе МЦД-2. Железнодорожники будут менять стрелочный перевод на станции Тарусская", - говорится в сообщении.
Так, наряду с изменением расписания ряда электричек дальних маршрутов несколько составов будут выведены из расписания.
"Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании", - добавляется в сообщении.