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Решение по иску Bayer к "Промомеду" еще не вступило в силу

Решение по иску Bayer к "Промомеду" еще не вступило в силу - 21.08.2026, ПРАЙМ

Решение по иску Bayer к "Промомеду" еще не вступило в силу

Решение Арбитражного суда Москвы по иску Bayer к "Промомеду" еще не вступило в законную силу, свидетельствуют данные суда и, как сообщили в российской компании, | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T11:22+0300

2026-08-21T11:22+0300

2026-08-21T11:22+0300

бизнес

россия

москва

"промомед"

bayer

роспатент

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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Решение Арбитражного суда Москвы по иску Bayer к "Промомеду" еще не вступило в законную силу, свидетельствуют данные суда и, как сообщили в российской компании, будет обжаловано. Исходный патент немецкого концерна на "Ривароксабан" был полностью аннулирован Роспатентом еще в феврале 2025 года в связи с юридической порочностью – частичной недействительностью. В ходе того патентного спора Bayer фактически признал, что его первоначальный патент имел незаконно широкий объем охраны, вводивший в заблуждение всех конкурентов относительно того, что действительно принадлежит немецкой компании. В результате аннулирования исходного патента Bayer лишился всяких законных свидетельств его исключительных прав, и таких свидетельств – новых патентов – могло не появиться вовсе. Однако спустя какое-то время Bayer все же решил получить новый, урезанный патент на свое изобретение, для чего оплатил госпошлину и обратился в патентное ведомство. Новый патент был выдан в конце апреля 2025 года, т.е. спустя более чем 2 месяца после полного аннулирования предыдущего. В результате такой патентной политики зарубежной корпорации новый – и уже правильный – патент, действительно свидетельствующий о наличии исключительных прав, Bayer получил уже за пределами срока действия этих прав. На будущее время новый патент уже не действовал. Что касается действия нового патента "назад во времени", т.е. для периода до даты его выдачи в апреле 2025 года, то оно, по мнению "Промомед", подчиняется особому регулированию специально предусмотренной для этого нормы российского закона. "Промомед" утверждает, что по букве законодательства, если изобретение использовано до выдачи охраняющего его правильного патента, то такое использование нельзя считать нарушением. Исключительные права у немецкой компании были, что и подтверждает новый патент, но поскольку к моменту использования изобретения "Промомедом" этот патент еще не был выдан (а мог быть и не выдан вообще), постольку закон запрещает считать такое использование нарушением. Исключительные права Bayer для такого использования сводятся к возможности получить от "Промомед" денежное вознаграждение, но не в порядке привлечения к ответственности за нарушение, а на добровольных договорных началах. Это, и только это прописано в законе. Свою позицию "Промомед" намерен отстаивать в вышестоящих инстанциях. Сам иск был подан в августе 2024 года. Bayer требовал солидарно с "Промомеда" и "Биохимика" около 13 миллионов рублей. Суд постановил взыскать с ответчиков чуть более 6,3 миллиона — половину запрошенной суммы. Однако, поскольку решение не вступило в силу и оспаривается, эти деньги фактически не взысканы и не будут выплачены до окончательного вердикта вышестоящей инстанции. "Промомед" уже готовит апелляционную жалобу и настаивает на полной отмене решения суда первой инстанции. В решении суда указано, что действия ответчиков по введению в оборот "Ривароксабана" в период с 28 июня по 4 декабря 2024 года признаны нарушением прав Bayer на тот момент. Но, как подчеркивают в "Промомеде", это признание относится к патенту, который был выдан после осуществленного "Промомедом" использования, а что касается числившегося тогда за Bayer первоначального патента, то сам Bayer согласился с его полным аннулированием. Таким образом, действия "Промомед" не могут быть квалифицированы как нарушение. Bayer в 2021 году сообщал, что его оборот в России в 2020 году вырос на 17%, до 888 миллионов евро, причем существенный вклад внес "Ксарелто", который применялся для профилактики тромбоэмболий у пациентов с COVID-19. Однако теперь, когда патентная охрана истекла, российские пациенты и врачи могут рассчитывать на более доступные аналоги. "Промомед" — один из крупнейших отечественных фармпроизводителей, портфель которого насчитывает более 360 препаратов в областях инфекционных заболеваний, эндокринологии, неврологии, онкологии и терапии. Основное производство

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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