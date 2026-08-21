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Росавиация назвала ЧП с Ан-3 на Сахалине аварией - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Росавиация назвала ЧП с Ан-3 на Сахалине аварией
Росавиация назвала ЧП с Ан-3 на Сахалине аварией - 21.08.2026, ПРАЙМ
Росавиация назвала ЧП с Ан-3 на Сахалине аварией
Росавиация классифицировала авиационное событие с самолетом Ан-3 на Сахалине как аварию, сообщило ведомство. | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T11:40+0300
2026-08-21T11:40+0300
бизнес
россия
сахалин
росавиация
мчс
межгосударственный авиационный комитет
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Росавиация классифицировала авиационное событие с самолетом Ан-3 на Сахалине как аварию, сообщило ведомство. Пресс-служба регионального главка МЧС России в пятницу сообщала, что Ан-3 совершил жесткую посадку на Сахалине, в связи с технической неисправностью загорелся двигатель воздушного судна. По данным областного агентства лесного и охотничьего хозяйства, на борту находились 8 человек: 2 члена экипажа авиакомпании "Добролет", у которой агентство арендует судно, летчик-наблюдатель и 5 парашютистов Сахалинской авиабазы. Все смогли самостоятельно эвакуироваться. "В пятницу, 21 августа, в Сахалинской области произошла вынужденная посадка воздушного судна за пределами посадочной площадки Кировское. На борту Ан-3Т (RA-05873) авиакомпании "Добролет" находились восемь человек (два члена экипажа, пять парашютистов и один наблюдатель). По предварительной информации, пострадавших нет. Росавиация классифицировала произошедшее событие как аварию", - говорится в сообщении. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Дальневосточного МТУ Росавиации. "Ключевая цель расследования — установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем", - отмечает Росавиация.
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бизнес, россия, сахалин, росавиация, мчс, межгосударственный авиационный комитет
Бизнес, РОССИЯ, Сахалин, Росавиация, МЧС, Межгосударственный авиационный комитет
11:40 21.08.2026
 
Росавиация назвала ЧП с Ан-3 на Сахалине аварией

Росавиация: ЧП с Ан-3 на Сахалине классифицировала как аварию

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Росавиация классифицировала авиационное событие с самолетом Ан-3 на Сахалине как аварию, сообщило ведомство.
Пресс-служба регионального главка МЧС России в пятницу сообщала, что Ан-3 совершил жесткую посадку на Сахалине, в связи с технической неисправностью загорелся двигатель воздушного судна. По данным областного агентства лесного и охотничьего хозяйства, на борту находились 8 человек: 2 члена экипажа авиакомпании "Добролет", у которой агентство арендует судно, летчик-наблюдатель и 5 парашютистов Сахалинской авиабазы. Все смогли самостоятельно эвакуироваться.
"В пятницу, 21 августа, в Сахалинской области произошла вынужденная посадка воздушного судна за пределами посадочной площадки Кировское. На борту Ан-3Т (RA-05873) авиакомпании "Добролет" находились восемь человек (два члена экипажа, пять парашютистов и один наблюдатель). По предварительной информации, пострадавших нет. Росавиация классифицировала произошедшее событие как аварию", - говорится в сообщении.
Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Дальневосточного МТУ Росавиации.
"Ключевая цель расследования — установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем", - отмечает Росавиация.
 
БизнесРОССИЯСахалинРосавиацияМЧСМежгосударственный авиационный комитет
 
 
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