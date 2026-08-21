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В России предотвратили более 602 миллионов продаж молочной продукции
В России предотвратили более 602 миллионов продаж молочной продукции - 21.08.2026, ПРАЙМ
В России предотвратили более 602 миллионов продаж молочной продукции
Более 602 миллионов продаж молочной продукции с нарушениями предотвратили в России с мая 2024 года, среди них 357,4 миллиона - с истекшим сроком годности,... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T00:16+0300
2026-08-21T00:16+0300
2026-08-21T00:16+0300
бизнес
россия
роспотребнадзор
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Более 602 миллионов продаж молочной продукции с нарушениями предотвратили в России с мая 2024 года, среди них 357,4 миллиона - с истекшим сроком годности, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"С помощью цифровых инструментов Роспотребнадзор выявляет и пресекает реализацию продукции, не соответствующей обязательным требованиям, еще на этапе расчета с покупателем. За период действия разрешительного режима на кассах предотвращено свыше 602 миллионов продаж молочной продукции с нарушениями", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что среди них 357,4 миллиона продукции - с истекшим сроком годности, 103,2 миллиона - повторных продаж, 79,2 миллиона - с некорректным кодом маркировки, 55,2 миллиона - не введенная в оборот "молочка", 4,1 миллиона - заблокированная по решению госорганов, а 3 миллиона - с некорректным кодом проверки.
"За январь – июль 2026 года рынок молочной продукции вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля отечественной продукции составила 93,77%", - добавили в Роспотребнадзоре.
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бизнес, россия, роспотребнадзор
Бизнес, РОССИЯ, Роспотребнадзор
В России предотвратили более 602 миллионов продаж молочной продукции
В России с мая предотвратили более 602 миллионов продаж молочной продукции с нарушениями
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Более 602 миллионов продаж молочной продукции с нарушениями предотвратили в России с мая 2024 года, среди них 357,4 миллиона - с истекшим сроком годности, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"С помощью цифровых инструментов Роспотребнадзор выявляет и пресекает реализацию продукции, не соответствующей обязательным требованиям, еще на этапе расчета с покупателем. За период действия разрешительного режима на кассах предотвращено свыше 602 миллионов продаж молочной продукции с нарушениями", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что среди них 357,4 миллиона продукции - с истекшим сроком годности, 103,2 миллиона - повторных продаж, 79,2 миллиона - с некорректным кодом маркировки, 55,2 миллиона - не введенная в оборот "молочка", 4,1 миллиона - заблокированная по решению госорганов, а 3 миллиона - с некорректным кодом проверки.
"За январь – июль 2026 года рынок молочной продукции вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля отечественной продукции составила 93,77%", - добавили в Роспотребнадзоре.