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Россия и США идут ноздря в ноздрю на европейском рынке рыбного филе

Россия и США идут ноздря в ноздрю на европейском рынке рыбного филе - 21.08.2026, ПРАЙМ

Россия и США идут ноздря в ноздрю на европейском рынке рыбного филе

Россия и США идут ноздря в ноздрю на европейском рынке рыбного филе, занимая по 8% в импорте Евросоюза, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T03:47+0300

2026-08-21T03:47+0300

2026-08-21T03:47+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия и США идут ноздря в ноздрю на европейском рынке рыбного филе, занимая по 8% в импорте Евросоюза, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Рыночные позиции России и США на европейском рынке рыбного филе практически одинаковы – идем "ноздря в ноздрю". Доля российских поставок выросла с 6% до 8% денежного объема импортных поставок, доля американских поставок сохраняется на уровне 8%. Основным конкурентным преимуществом российских поставок остается ценовое", - сообщил он. Так, с 2020 по 2025 годы российский экспорт рыбного филе в Европу вырос в 2,2 раза с 67 тысяч тонн до 149 тысяч тонн, а денежные поступления увеличились на 66% - с 298 миллионов евро до 495 миллионов евро. По его словам, "весьма скромные" позиции российских поставок на европейский рыбный рынок основаны исключительно на ценовом преимуществе, поэтому даже незначительные колебания цены влияют на рыночную позицию РФ. "Уникальность российского предложения рыбного филе только в одном подсегменте всей ниши рыбного филе, поэтому изменение потребительских предпочтений, появление и усиление коммерческой привлекательности товаров-заменителей также влияет на наши рыночные позиции. В целом, рыночные риски на европейском направлении для российских компаний весьма высоки", - пояснил Зверев. Он также отметил, что рынок рыбного филе в Европе переживает трансформацию: начиная с 2020 года сегмент заметно меняется. Во-первых, растет стоимость рыбного филе. Во-вторых, изменение структуры поставок на европейский рынок практически не затрагивает лидера рынка – Норвегию. В 2020 году страна ввезла в Европу 150 тысяч тонн филе стоимостью 843 миллиона евро, а в 2025 году - 170 тысяч тонн стоимостью 1,346 миллиарда евро. В-третьих, пошатнулась позиция Китая, который сдвинулся со второй позиции на третье место. Так, с 2020 года по 2025 год китайские поставки сократились на 40%, с 245 тысяч тонн до 146 тысяч тонн. Кроме того, добавляет президент ассоциации, положение Исландии продолжает оставаться стабильным – 11% денежного объема импортных поставок рыбного филе в Европу. По итогам 2024-2025 годов исландские поставки опережают китайские поставки. Помимо тройки лидеров, на европейский рынок активно входят новые игроки – Турция и Намибия, усиливают позицию Вьетнам и Фарерские острова.

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россия, промышленность, европа, сша, норвегия, ес