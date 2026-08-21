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Россия заняла 35% в мировом экспорте гороха

Россия заняла 35% в мировом экспорте гороха - 21.08.2026, ПРАЙМ

Россия заняла 35% в мировом экспорте гороха

Россия по итогам прошлого года заняла долю в 35% в мировом экспорте гороха, а основными покупателями были Китай, Индия, Турция и Пакистан, свидетельствуют... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T08:47+0300

2026-08-21T08:47+0300

2026-08-21T08:47+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года заняла долю в 35% в мировом экспорте гороха, а основными покупателями были Китай, Индия, Турция и Пакистан, свидетельствуют данные исследования консалтинговой компании Strategy Partners, которые есть в распоряжении РИА Новости. По данным компании, валовый сбор гороха в России по итогам 2025 года составил 5,7 миллиона тонн, увеличившись с 2020 года более чем в два раза. Из них 3,9 миллиона тонн было отправлено на экспорт. "Посевные площади зернового гороха расширились на 71% за 5 лет. После снижения в 2024 году, вызванного погодными условиями, в 2025 году достигнуты рекордные значения сбора (5,7 миллиона тонн) и урожайности (26 центнеров с гектара) зернового гороха", - подчеркивается в исследовании. Кроме того, уточняется, что 98% российского экспорта гороха приходится на четыре страны в Азии - это Китай, Индия, Турция и Пакистан.

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бизнес, россия, азия, китай, индия