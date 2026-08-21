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Россия подарила Узбекистану уличные тренажеры за 1,3 миллиона рублей

Россия подарила Узбекистану уличные тренажеры за 1,3 миллиона рублей - 21.08.2026, ПРАЙМ

Россия подарила Узбекистану уличные тренажеры за 1,3 миллиона рублей

Производитель спортивных тренажеров из Карелии MB Barbell подарил Узбекистану уличные тренажеры общей стоимостью 1,3 миллиона рублей, сообщает информационное... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T09:08+0300

2026-08-21T09:08+0300

2026-08-21T09:08+0300

бизнес

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 авг – ПРАЙМ. Производитель спортивных тренажеров из Карелии MB Barbell подарил Узбекистану уличные тренажеры общей стоимостью 1,3 миллиона рублей, сообщает информационное агентство "Дуне" узбекистанского МИД. "Российская компания MB Barbell передала в дар народу Узбекистана партию современного уличного спортивного оборудования общей стоимостью 1 миллион 302 тысячи рублей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте "Дуне". Инициатива направлена на популяризацию спортивного образа жизни, развитие доступного фитнеса и создание возможностей для физического развития населения на качественном и безопасном спортивном оборудовании, добавляется в материале. В октябре 2024 года глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе визита в Узбекистан на встрече с хокимом (мэром) Ташкента Шавкатом Умурзаковым предложил организовать поставки в узбекистанскую столицу уличных тренажеров MB Barbell. По данным российской стороны, тренажеры этой компании поставляются в более 60 стран мира. Производство компании находится в Петрозаводске.

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бизнес, узбекистан, карелия, ташкент, мид