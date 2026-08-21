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Россия подарила Узбекистану уличные тренажеры за 1,3 миллиона рублей
Россия подарила Узбекистану уличные тренажеры за 1,3 миллиона рублей - 21.08.2026, ПРАЙМ
Россия подарила Узбекистану уличные тренажеры за 1,3 миллиона рублей
Производитель спортивных тренажеров из Карелии MB Barbell подарил Узбекистану уличные тренажеры общей стоимостью 1,3 миллиона рублей, сообщает информационное... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T09:08+0300
2026-08-21T09:08+0300
2026-08-21T09:08+0300
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ТАШКЕНТ, 21 авг – ПРАЙМ. Производитель спортивных тренажеров из Карелии MB Barbell подарил Узбекистану уличные тренажеры общей стоимостью 1,3 миллиона рублей, сообщает информационное агентство "Дуне" узбекистанского МИД.
"Российская компания MB Barbell передала в дар народу Узбекистана партию современного уличного спортивного оборудования общей стоимостью 1 миллион 302 тысячи рублей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте "Дуне".
Инициатива направлена на популяризацию спортивного образа жизни, развитие доступного фитнеса и создание возможностей для физического развития населения на качественном и безопасном спортивном оборудовании, добавляется в материале.
В октябре 2024 года глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе визита в Узбекистан на встрече с хокимом (мэром) Ташкента Шавкатом Умурзаковым предложил организовать поставки в узбекистанскую столицу уличных тренажеров MB Barbell. По данным российской стороны, тренажеры этой компании поставляются в более 60 стран мира. Производство компании находится в Петрозаводске.
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бизнес, узбекистан, карелия, ташкент, мид
Бизнес, УЗБЕКИСТАН, Карелия, Ташкент, МИД
Россия подарила Узбекистану уличные тренажеры за 1,3 миллиона рублей
"Дуне": Россия подарила Узбекистану уличные тренажеры на 1,3 миллиона рублей
ТАШКЕНТ, 21 авг – ПРАЙМ. Производитель спортивных тренажеров из Карелии MB Barbell подарил Узбекистану уличные тренажеры общей стоимостью 1,3 миллиона рублей, сообщает информационное агентство "Дуне" узбекистанского МИД.
"Российская компания MB Barbell передала в дар народу Узбекистана партию современного уличного спортивного оборудования общей стоимостью 1 миллион 302 тысячи рублей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте "Дуне".
Инициатива направлена на популяризацию спортивного образа жизни, развитие доступного фитнеса и создание возможностей для физического развития населения на качественном и безопасном спортивном оборудовании, добавляется в материале.
В октябре 2024 года глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе визита в Узбекистан на встрече с хокимом (мэром) Ташкента Шавкатом Умурзаковым предложил организовать поставки в узбекистанскую столицу уличных тренажеров MB Barbell. По данным российской стороны, тренажеры этой компании поставляются в более 60 стран мира. Производство компании находится в Петрозаводске.