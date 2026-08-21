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В России хотят зарегистрировать товарный знак "Kanye West"

В России хотят зарегистрировать товарный знак "Kanye West" - 21.08.2026, ПРАЙМ

В России хотят зарегистрировать товарный знак "Kanye West"

Товарный знак "Kanye West" хотят зарегистрировать в России, следует из электронной базы Роспатента, с которой ознакомилось РИА Новости. | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T15:58+0300

2026-08-21T15:58+0300

2026-08-21T15:58+0300

бизнес

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санкт-петербург

канье уэст

роспатент

газпром

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МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Товарный знак "Kanye West" хотят зарегистрировать в России, следует из электронной базы Роспатента, с которой ознакомилось РИА Новости. Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака "Kanye West" поступила в ведомство в августе текущего года. Заявителем выступил Масленников Роман Михайлович. Ранее он подавал в Роспатент заявку на регистрацию бренда "Дух Анкориджа". Под брендом "Kanye West" планируется продавать музыкальные файлы, диски звукозаписи, одежду, обувь, а также выпускать музыкальную продукцию и проводить концерты. Как сообщило РИА Новости концертное агентство Say Agency, Канье Уэст приедет в Россию и даст два концерта на площадке "Газпром Арена" в Санкт-Петербург 10 и 11 октября. Ye (ранее Канье Уэст) - сценическое и официальное имя американского рэпера, продюсера, дизайнера и предпринимателя Канье Омари Уэста. Музыкант начал использовать псевдоним Ye, а в 2021 году официально сменил имя в документах. Его творчество сочетает рэп с элементами соула, поп-музыки, электроники, инди-рока и госпела. Уэст является одним из самых влиятельных исполнителей в хип-хопе, обладателем 24 премий Grammy и автором таких известных альбомов, как The College Dropout, Late Registration и My Beautiful Dark Twisted Fantasy.

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бизнес, россия, санкт-петербург, канье уэст, роспатент, газпром