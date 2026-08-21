Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне с сентября смогут получить налоговый вычет на страхование жизни - 21.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260821/rossijane-872564774.html
Россияне с сентября смогут получить налоговый вычет на страхование жизни
Россияне с сентября смогут получить налоговый вычет на страхование жизни - 21.08.2026, ПРАЙМ
Россияне с сентября смогут получить налоговый вычет на страхование жизни
Россияне с 1 сентября смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения, нововведение позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T01:40+0300
2026-08-21T01:40+0300
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872564774.jpg?1787265650
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россияне с 1 сентября смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения, нововведение позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года, сообщила РИА Новости доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова. Налоговый вычет на страхование жизни положен россиянам, которые заключили договор со страховой компанией на себя или близких родственников на срок от десяти лет. "Суть государственной льготы заключается в том, что граждане смогут вернуть уплаченный налог с суммы взносов в пределах 400 тысяч рублей в год. При этом, если договор страхования оформляется в пользу детей, максимальная планка для расчета вычета будет еще выше - до 500 тысяч рублей", - сказала Голубцова. Она уточнила, что итоговая сумма возврата зависит от ставки НДФЛ, по которой человек платит налоги со своих доходов. При расчете размера вычета государство учтет деньги, уплаченные как за самого налогоплательщика, так и за его супруга, детей или близких родственников. По словам специалиста, обязательное условие для получения денег - статус налогового резидента России. Договор долгосрочного страхования жизни позволяет одновременно формировать накопления к определенному возрасту и защищать семейный бюджет при непредвиденных ситуациях со здоровьем. Взносы можно вносить регулярно или единовременно.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия
Финансы, РОССИЯ
01:40 21.08.2026
 
Россияне с сентября смогут получить налоговый вычет на страхование жизни

Доцент Голубцова: россияне смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россияне с 1 сентября смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения, нововведение позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года, сообщила РИА Новости доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.
Налоговый вычет на страхование жизни положен россиянам, которые заключили договор со страховой компанией на себя или близких родственников на срок от десяти лет.
"Суть государственной льготы заключается в том, что граждане смогут вернуть уплаченный налог с суммы взносов в пределах 400 тысяч рублей в год. При этом, если договор страхования оформляется в пользу детей, максимальная планка для расчета вычета будет еще выше - до 500 тысяч рублей", - сказала Голубцова.
Она уточнила, что итоговая сумма возврата зависит от ставки НДФЛ, по которой человек платит налоги со своих доходов. При расчете размера вычета государство учтет деньги, уплаченные как за самого налогоплательщика, так и за его супруга, детей или близких родственников. По словам специалиста, обязательное условие для получения денег - статус налогового резидента России.
Договор долгосрочного страхования жизни позволяет одновременно формировать накопления к определенному возрасту и защищать семейный бюджет при непредвиденных ситуациях со здоровьем. Взносы можно вносить регулярно или единовременно.
 
ФинансыРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала