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Россияне с сентября смогут получить налоговый вычет на страхование жизни

Россияне с сентября смогут получить налоговый вычет на страхование жизни - 21.08.2026, ПРАЙМ

Россияне с сентября смогут получить налоговый вычет на страхование жизни

Россияне с 1 сентября смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения, нововведение позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T01:40+0300

2026-08-21T01:40+0300

2026-08-21T01:40+0300

финансы

россия

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россияне с 1 сентября смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения, нововведение позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года, сообщила РИА Новости доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова. Налоговый вычет на страхование жизни положен россиянам, которые заключили договор со страховой компанией на себя или близких родственников на срок от десяти лет. "Суть государственной льготы заключается в том, что граждане смогут вернуть уплаченный налог с суммы взносов в пределах 400 тысяч рублей в год. При этом, если договор страхования оформляется в пользу детей, максимальная планка для расчета вычета будет еще выше - до 500 тысяч рублей", - сказала Голубцова. Она уточнила, что итоговая сумма возврата зависит от ставки НДФЛ, по которой человек платит налоги со своих доходов. При расчете размера вычета государство учтет деньги, уплаченные как за самого налогоплательщика, так и за его супруга, детей или близких родственников. По словам специалиста, обязательное условие для получения денег - статус налогового резидента России. Договор долгосрочного страхования жизни позволяет одновременно формировать накопления к определенному возрасту и защищать семейный бюджет при непредвиденных ситуациях со здоровьем. Взносы можно вносить регулярно или единовременно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия