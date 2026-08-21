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Россияне в I квартале тратили на питание вне дома 3% доходов в месяц - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Россияне в I квартале тратили на питание вне дома 3% доходов в месяц
Россияне в I квартале тратили на питание вне дома 3% доходов в месяц - 21.08.2026, ПРАЙМ
Россияне в I квартале тратили на питание вне дома 3% доходов в месяц
Россияне в первом квартале текущего года в среднем тратили на питание вне дома 3% доходов в месяц, почти 8% уходит на транспорт, подсчитало РИА Новости по... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T09:33+0300
2026-08-21T09:33+0300
бизнес
россия
росстат
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россияне в первом квартале текущего года в среднем тратили на питание вне дома 3% доходов в месяц, почти 8% уходит на транспорт, подсчитало РИА Новости по данным Росстата. Так, на питание вне дома россияне в месяц тратят около 3%, а на транспорт - 7,5%. Еще 4,7% своих доходов среднестатистический гражданин направляет на культурные и спортивные мероприятия. На услуги в сфере здравоохранения россияне в среднем в месяц тратят 3,3% своего дохода, а на связь - 3,2%. На образовательные услуги у россиян уходит 1,2% ежемесячных доходов. Среди непродовольственных товаров россияне главным образом тратятся на одежду и обувь (4,8%), а вот на мебель, бытовую технику и содержание дома уходит 3,7% доходов. В целом в месяц россияне в первом квартале в среднем тратили 31,3 тысячи рублей, из которых 12 тысяч уходили на питание, 9,4 тысячи - на непродовольственные товары, а 9,8 тысячи - на оплату услуг.
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192
40
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4.7
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40
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бизнес, россия, росстат
Бизнес, РОССИЯ, Росстат
09:33 21.08.2026
 
Россияне в I квартале тратили на питание вне дома 3% доходов в месяц

Росстат: россияне в I квартале в среднем тратили на питание вне дома 3% доходов в месяц

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россияне в первом квартале текущего года в среднем тратили на питание вне дома 3% доходов в месяц, почти 8% уходит на транспорт, подсчитало РИА Новости по данным Росстата.
Так, на питание вне дома россияне в месяц тратят около 3%, а на транспорт - 7,5%. Еще 4,7% своих доходов среднестатистический гражданин направляет на культурные и спортивные мероприятия.
На услуги в сфере здравоохранения россияне в среднем в месяц тратят 3,3% своего дохода, а на связь - 3,2%. На образовательные услуги у россиян уходит 1,2% ежемесячных доходов.
Среди непродовольственных товаров россияне главным образом тратятся на одежду и обувь (4,8%), а вот на мебель, бытовую технику и содержание дома уходит 3,7% доходов.
В целом в месяц россияне в первом квартале в среднем тратили 31,3 тысячи рублей, из которых 12 тысяч уходили на питание, 9,4 тысячи - на непродовольственные товары, а 9,8 тысячи - на оплату услуг.
 
БизнесРОССИЯРосстат
 
 
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