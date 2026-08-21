https://1prime.ru/20260821/rostehi-872588132.html

"Ростех" предложил девочке, нарисовавшей "Смешариков", разрисовать цех

"Ростех" предложил девочке, нарисовавшей "Смешариков", разрисовать цех - 21.08.2026, ПРАЙМ

"Ростех" предложил девочке, нарисовавшей "Смешариков", разрисовать цех

Госкорпорация "Ростех" предложила девочке, нарисовавшей "Смешариков" на детской площадке в Болохове, разрисовать цех одного из своего предприятий в Тульской... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T15:40+0300

2026-08-21T15:40+0300

2026-08-21T15:40+0300

бизнес

общество

тульская область

ростех

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" предложила девочке, нарисовавшей "Смешариков" на детской площадке в Болохове, разрисовать цех одного из своего предприятий в Тульской области, говорится в сообщении компании. В среду администрация города Болохово в своих соцсетях заявила о подаче заявления в полицию на ребенка, нарисовавшего героев из мультфильма "Смешарики" на резиновом покрытии детской площадки. Власти подчеркнули, что у автора и его родителей есть возможность добровольно устранить последствия - привести покрытие в первоначальный вид, что будет расцениваться как смягчающее обстоятельство и может повлиять на меру ответственности. На защиту ребенка встала уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова, которая взяла дело под свой личный контроль. Она сообщила, что семью девочки не будут преследовать, а, наоборот, ребенок с родителями сможет участвовать в общественной деятельности, направленной на развитие региона. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев также поддержал девочку, призвав "отстать от ребенка". "Недавно в Болохове Тульской области юная художница Ксения расписала детскую площадку, изобразив героев отечественного мультфильма. К сожалению, творческий порыв оценили не все. Но "Ростех" всегда готов поддержать таланты! Считаем, что в жизни всегда есть место для творчества. Поэтому предлагаем Ксении новое поле для самовыражения – цех нашего предприятия "Октава ДМ", - говорится в сообщении. В "Ростехе" подчеркнули, что предприятие "Октава ДМ" напрямую связано с творчеством. Именно здесь разрабатывают и производят микрофоны и аудиосистемы, которые используют отечественные и зарубежные певцы и музыканты. Цех открылся в этом году, и в новом пространстве обязательно найдется место для очередного детского шедевра. "Ксения, приглашаем тебя и твоих родителей к нам в гости! С нетерпением ждем, какие новые образы подскажет тебе фантазия", - заключили в госкорпорации.

тульская область

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бизнес, общество , тульская область, ростех