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Рябков оценил вероятность эскалации на Ближнем Востоке - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Рябков оценил вероятность эскалации на Ближнем Востоке
Рябков оценил вероятность эскалации на Ближнем Востоке - 21.08.2026, ПРАЙМ
Рябков оценил вероятность эскалации на Ближнем Востоке
Даже в случае удачного завершения переговоров между Ираном и Оманом о режиме судоходства в Ормузском проливе, есть риск дальнейшей эскалации ситуации в регионе, | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T09:44+0300
2026-08-21T09:44+0300
россия
мировая экономика
иран
оман
ормузский пролив
сергей рябков
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Даже в случае удачного завершения переговоров между Ираном и Оманом о режиме судоходства в Ормузском проливе, есть риск дальнейшей эскалации ситуации в регионе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Сохраняются риски дальнейшей деградации обстановки и эскалации напряженности даже в случае успешного завершения переговоров между Ираном и Оманом о режиме судоходства в Ормузском проливе", - сказал Рябков в интервью информационному порталу News.ru. Он отметил, что сложно назвать текущую ситуацию в Персидском заливе "паузой" с учетом довольно регулярного обмена ударами, вновь введенной морской блокады и расширения состава вовлеченных в кризис сторон. "Создается впечатление, что один из главных факторов нестабильности - отсутствие у сторон уверенности в прочности достигаемых договоренностей после многократного нарушения переговорного процесса", - добавил замминистра.
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россия, мировая экономика, иран, оман, ормузский пролив, сергей рябков, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, ИРАН, ОМАН, Ормузский пролив, Сергей Рябков, МИД РФ
09:44 21.08.2026
 
Рябков оценил вероятность эскалации на Ближнем Востоке

Замглавы МИД Рябков заявил о рисках дальнейшей эскалации в Персидском заливе

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкИнтервью с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым
Интервью с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Даже в случае удачного завершения переговоров между Ираном и Оманом о режиме судоходства в Ормузском проливе, есть риск дальнейшей эскалации ситуации в регионе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Сохраняются риски дальнейшей деградации обстановки и эскалации напряженности даже в случае успешного завершения переговоров между Ираном и Оманом о режиме судоходства в Ормузском проливе", - сказал Рябков в интервью информационному порталу News.ru.
Он отметил, что сложно назвать текущую ситуацию в Персидском заливе "паузой" с учетом довольно регулярного обмена ударами, вновь введенной морской блокады и расширения состава вовлеченных в кризис сторон.
"Создается впечатление, что один из главных факторов нестабильности - отсутствие у сторон уверенности в прочности достигаемых договоренностей после многократного нарушения переговорного процесса", - добавил замминистра.
 
РОССИЯМировая экономикаИРАНОМАНОрмузский проливСергей РябковМИД РФ
 
 
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