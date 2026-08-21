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Рябков оценил вероятность эскалации на Ближнем Востоке
Рябков оценил вероятность эскалации на Ближнем Востоке - 21.08.2026, ПРАЙМ
Рябков оценил вероятность эскалации на Ближнем Востоке
Даже в случае удачного завершения переговоров между Ираном и Оманом о режиме судоходства в Ормузском проливе, есть риск дальнейшей эскалации ситуации в регионе, | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T09:44+0300
2026-08-21T09:44+0300
2026-08-21T09:44+0300
россия
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Даже в случае удачного завершения переговоров между Ираном и Оманом о режиме судоходства в Ормузском проливе, есть риск дальнейшей эскалации ситуации в регионе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Сохраняются риски дальнейшей деградации обстановки и эскалации напряженности даже в случае успешного завершения переговоров между Ираном и Оманом о режиме судоходства в Ормузском проливе", - сказал Рябков в интервью информационному порталу News.ru. Он отметил, что сложно назвать текущую ситуацию в Персидском заливе "паузой" с учетом довольно регулярного обмена ударами, вновь введенной морской блокады и расширения состава вовлеченных в кризис сторон. "Создается впечатление, что один из главных факторов нестабильности - отсутствие у сторон уверенности в прочности достигаемых договоренностей после многократного нарушения переговорного процесса", - добавил замминистра.
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россия, мировая экономика, иран, оман, ормузский пролив, сергей рябков, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, ИРАН, ОМАН, Ормузский пролив, Сергей Рябков, МИД РФ
Рябков оценил вероятность эскалации на Ближнем Востоке
Замглавы МИД Рябков заявил о рисках дальнейшей эскалации в Персидском заливе