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Рябков оценил вероятность эскалации на Ближнем Востоке

Рябков оценил вероятность эскалации на Ближнем Востоке - 21.08.2026, ПРАЙМ

Рябков оценил вероятность эскалации на Ближнем Востоке

Даже в случае удачного завершения переговоров между Ираном и Оманом о режиме судоходства в Ормузском проливе, есть риск дальнейшей эскалации ситуации в регионе, | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T09:44+0300

2026-08-21T09:44+0300

2026-08-21T09:44+0300

россия

мировая экономика

иран

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ормузский пролив

сергей рябков

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Даже в случае удачного завершения переговоров между Ираном и Оманом о режиме судоходства в Ормузском проливе, есть риск дальнейшей эскалации ситуации в регионе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Сохраняются риски дальнейшей деградации обстановки и эскалации напряженности даже в случае успешного завершения переговоров между Ираном и Оманом о режиме судоходства в Ормузском проливе", - сказал Рябков в интервью информационному порталу News.ru. Он отметил, что сложно назвать текущую ситуацию в Персидском заливе "паузой" с учетом довольно регулярного обмена ударами, вновь введенной морской блокады и расширения состава вовлеченных в кризис сторон. "Создается впечатление, что один из главных факторов нестабильности - отсутствие у сторон уверенности в прочности достигаемых договоренностей после многократного нарушения переговорного процесса", - добавил замминистра.

иран

оман

ормузский пролив

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россия, мировая экономика, иран, оман, ормузский пролив, сергей рябков, мид рф