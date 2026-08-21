https://1prime.ru/20260821/rynok-872573488.html
Рынок акций РФ в начале дня незначительно растет
Рынок акций РФ в начале дня незначительно растет - 21.08.2026, ПРАЙМ
Рынок акций РФ в начале дня незначительно растет
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы незначительно растет, продолжая ждать позитивных вводных в геополитике, следует из данных... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T10:33+0300
2026-08-21T10:33+0300
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рынок
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московский кредитный банк
м.видео
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы незначительно растет, продолжая ждать позитивных вводных в геополитике, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.15 мск увеличивался на 0,22% относительно предыдущего закрытия, до 2 126,1 пункта.
В лидерах роста с утра - акции Московского кредитного банка (+5,10%), банка "Санкт-Петербург" (+3,05%), "Фармасинтеза" (+2,56%), "Селигдара" (+1,97%), "Самолета" (+1,87%).
В лидерах снижения - акции "Мечела" (−0,73%), "М.Видео" (−0,69%), "Сургутнефтегаза" (−0,66%), "Циана" (−0,47%), "Роснефти" (−0,36%).
"Индекс Мосбиржи откатился в район 2100 пунктов, выступающий важной поддержкой. Сегодня инвесторы будут осмысливать оправданность развития отката. Но в целом рынок остро нуждается во вводных, способных улучшить ожидания по геополитике. В их отсутствие индекс Мосбиржи может остаться под давлением – сценарий перехода в район 2000-2100 пунктов с рисками ухода к минимумам года, причем уже в ближайшее время, выглядит весьма вероятным", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ.
"В пятницу индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2100-2200 пунктов. Ближайшая поддержка находится на уровне 2100 пунктов, пробой которой откроет дорогу к 2050 пунктов. Сопротивление расположено на уровне 2200 пунктов. Для уверенного закрепления выше потребуется либо прогресс в геополитике, либо значимое улучшение макроэкономических данных", - считают аналитики "Цифра брокер".
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рынок, торги, евгений локтюхов, мосбиржа, московский кредитный банк, м.видео
Рынок, Торги, Евгений Локтюхов, Мосбиржа, Московский кредитный банк, М.Видео
Рынок акций РФ в начале дня незначительно растет
Мосбиржа: рынок акций в начале дня незначительно растет, ожидая вводных в геополитике
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы незначительно растет, продолжая ждать позитивных вводных в геополитике, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.15 мск увеличивался на 0,22% относительно предыдущего закрытия, до 2 126,1 пункта.
В лидерах роста с утра - акции Московского кредитного банка (+5,10%), банка "Санкт-Петербург" (+3,05%), "Фармасинтеза" (+2,56%), "Селигдара" (+1,97%), "Самолета" (+1,87%).
В лидерах снижения - акции "Мечела" (−0,73%), "М.Видео" (−0,69%), "Сургутнефтегаза" (−0,66%), "Циана" (−0,47%), "Роснефти" (−0,36%).
"Индекс Мосбиржи откатился в район 2100 пунктов, выступающий важной поддержкой. Сегодня инвесторы будут осмысливать оправданность развития отката. Но в целом рынок остро нуждается во вводных, способных улучшить ожидания по геополитике. В их отсутствие индекс Мосбиржи может остаться под давлением – сценарий перехода в район 2000-2100 пунктов с рисками ухода к минимумам года, причем уже в ближайшее время, выглядит весьма вероятным", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ.
"В пятницу индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2100-2200 пунктов. Ближайшая поддержка находится на уровне 2100 пунктов, пробой которой откроет дорогу к 2050 пунктов. Сопротивление расположено на уровне 2200 пунктов. Для уверенного закрепления выше потребуется либо прогресс в геополитике, либо значимое улучшение макроэкономических данных", - считают аналитики "Цифра брокер".