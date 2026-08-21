https://1prime.ru/20260821/rynok-872573488.html

Рынок акций РФ в начале дня незначительно растет

Рынок акций РФ в начале дня незначительно растет - 21.08.2026, ПРАЙМ

Рынок акций РФ в начале дня незначительно растет

Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы незначительно растет, продолжая ждать позитивных вводных в геополитике, следует из данных... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T10:33+0300

2026-08-21T10:33+0300

2026-08-21T10:33+0300

рынок

торги

евгений локтюхов

мосбиржа

московский кредитный банк

м.видео

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872573488.jpg?1787297638

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы незначительно растет, продолжая ждать позитивных вводных в геополитике, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.15 мск увеличивался на 0,22% относительно предыдущего закрытия, до 2 126,1 пункта. В лидерах роста с утра - акции Московского кредитного банка (+5,10%), банка "Санкт-Петербург" (+3,05%), "Фармасинтеза" (+2,56%), "Селигдара" (+1,97%), "Самолета" (+1,87%). В лидерах снижения - акции "Мечела" (−0,73%), "М.Видео" (−0,69%), "Сургутнефтегаза" (−0,66%), "Циана" (−0,47%), "Роснефти" (−0,36%). "Индекс Мосбиржи откатился в район 2100 пунктов, выступающий важной поддержкой. Сегодня инвесторы будут осмысливать оправданность развития отката. Но в целом рынок остро нуждается во вводных, способных улучшить ожидания по геополитике. В их отсутствие индекс Мосбиржи может остаться под давлением – сценарий перехода в район 2000-2100 пунктов с рисками ухода к минимумам года, причем уже в ближайшее время, выглядит весьма вероятным", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ. "В пятницу индекс Мосбиржи продолжит торговаться в диапазоне 2100-2200 пунктов. Ближайшая поддержка находится на уровне 2100 пунктов, пробой которой откроет дорогу к 2050 пунктов. Сопротивление расположено на уровне 2200 пунктов. Для уверенного закрепления выше потребуется либо прогресс в геополитике, либо значимое улучшение макроэкономических данных", - считают аналитики "Цифра брокер".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, евгений локтюхов, мосбиржа, московский кредитный банк, м.видео