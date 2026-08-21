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Российский рынок акций перешел к умеренному росту - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Российский рынок акций перешел к умеренному росту
Российский рынок акций перешел к умеренному росту - 21.08.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций перешел к умеренному росту
Российский рынок акций, демонстрировавший в течение дня разнонаправленную динамику, днем пятницы перешел к умеренному росту, следует из данных торгов. | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T15:22+0300
2026-08-21T15:24+0300
рынок
торги
акции
владимир чернов
мосбиржа
финам
фг "финам"
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций, демонстрировавший в течение дня разнонаправленную динамику, днем пятницы перешел к умеренному росту, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.01 мск рос на 0,47% - до 2131,51 пункта. В течение дня индекс несколько раз менял направление движения. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,33% - до 93,47 доллара за баррель. "По состоянию на середину дня 21 августа российский рынок акций восстанавливается после резкого снижения накануне... При этом новых существенных позитивных сигналов для рынка не появилось, поэтому текущий рост скорее отражает отскок после вчерашней распродажи", - комментирует Егор Вершинин из ФГ "Финам". "Геополитический фон остается без существенных изменений: конкретных сроков визита американских переговорщиков в Россию по-прежнему нет, а предпосылок для быстрого прогресса в урегулировании недостаточно", - добавил он. По словам эксперта, высокие цены на нефть оказывают поддержку рынку, однако пока не формируют самостоятельного драйвера для устойчивого роста. "Рыночные настроения остаются приподнятыми на фоне более высоких цен на нефть… Это, в свою очередь, подпитывает интерес инвесторов в отношении акций нефтегазовых компаний. Индекс Мосбиржи нефти и газа демонстрирует опережающий рост, повышаясь на 0,81%", - рассказал Александр Дудников из "Цифра брокер". Он указал, что дополнительную поддержку акциям нефтегазовых компаний оказывают ожидания высоких промежуточных дивидендов с их стороны. Между тем индекс Мосбиржи металлов и добычи снижается на символические 0,08%, несмотря на рост котировок золота и промышленных металлов, отметил эксперт. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ В лидерах роста - акции "Селигдара" (+3,23%), "Фармсинтеза" (+2,56%), "Ленты" (+2,23%), "Вуш холдинга" (+1,87%), "Полюса" (+1,72%). "Для "Совкомфлота" (-1,98%) сдерживающим фактором выступает коррекция нефти и сильный рубль, а в металлургическом секторе сохраняется осторожное отношение инвесторов к компаниям с высокой долговой нагрузкой", - рассказал Владимир Чернов из Frededom Global. Также в лидерах снижения - акции "Распадской" (−2,06%), "Мечела" (префы снижаются на 1,75%, обыкновенные акции – на 1,68%), "Мосэнерго" (−1,68%). ПРОГНОЗЫ Вершинин ожидает закрытия в "зеленой зоне". "В целом индекс Мосбиржи при прочих равных может консолидироваться в области 2100-2150 пунктов в ожидании позитивного импульса для дальнейшего восстановления", - заключает Дудников.
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192
40
192
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рынок, торги, акции, владимир чернов, мосбиржа, финам, фг "финам"
Рынок, Торги, Акции, Владимир Чернов, Мосбиржа, Финам, ФГ "ФИНАМ"
15:22 21.08.2026 (обновлено: 15:24 21.08.2026)
 
Российский рынок акций перешел к умеренному росту

Индекс Мосбиржи вырос на 0,47%, до 2131,51 пункта

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций, демонстрировавший в течение дня разнонаправленную динамику, днем пятницы перешел к умеренному росту, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 15.01 мск рос на 0,47% - до 2131,51 пункта. В течение дня индекс несколько раз менял направление движения.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,33% - до 93,47 доллара за баррель.
"По состоянию на середину дня 21 августа российский рынок акций восстанавливается после резкого снижения накануне... При этом новых существенных позитивных сигналов для рынка не появилось, поэтому текущий рост скорее отражает отскок после вчерашней распродажи", - комментирует Егор Вершинин из ФГ "Финам".
"Геополитический фон остается без существенных изменений: конкретных сроков визита американских переговорщиков в Россию по-прежнему нет, а предпосылок для быстрого прогресса в урегулировании недостаточно", - добавил он.
По словам эксперта, высокие цены на нефть оказывают поддержку рынку, однако пока не формируют самостоятельного драйвера для устойчивого роста.
"Рыночные настроения остаются приподнятыми на фоне более высоких цен на нефть… Это, в свою очередь, подпитывает интерес инвесторов в отношении акций нефтегазовых компаний. Индекс Мосбиржи нефти и газа демонстрирует опережающий рост, повышаясь на 0,81%", - рассказал Александр Дудников из "Цифра брокер".
Он указал, что дополнительную поддержку акциям нефтегазовых компаний оказывают ожидания высоких промежуточных дивидендов с их стороны.
Между тем индекс Мосбиржи металлов и добычи снижается на символические 0,08%, несмотря на рост котировок золота и промышленных металлов, отметил эксперт.
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ
В лидерах роста - акции "Селигдара" (+3,23%), "Фармсинтеза" (+2,56%), "Ленты" (+2,23%), "Вуш холдинга" (+1,87%), "Полюса" (+1,72%).
"Для "Совкомфлота" (-1,98%) сдерживающим фактором выступает коррекция нефти и сильный рубль, а в металлургическом секторе сохраняется осторожное отношение инвесторов к компаниям с высокой долговой нагрузкой", - рассказал Владимир Чернов из Frededom Global.
Также в лидерах снижения - акции "Распадской" (−2,06%), "Мечела" (префы снижаются на 1,75%, обыкновенные акции – на 1,68%), "Мосэнерго" (−1,68%).
ПРОГНОЗЫ
Вершинин ожидает закрытия в "зеленой зоне".
"В целом индекс Мосбиржи при прочих равных может консолидироваться в области 2100-2150 пунктов в ожидании позитивного импульса для дальнейшего восстановления", - заключает Дудников.
 
РынокТоргиАкцииВладимир ЧерновМосбиржаФинамФГ "ФИНАМ"
 
 
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