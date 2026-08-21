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РЖД запустят новый двухэтажный поезд между Москвой и Ярославлем - 21.08.2026, ПРАЙМ
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РЖД запустят новый двухэтажный поезд между Москвой и Ярославлем
РЖД запустят новый двухэтажный поезд между Москвой и Ярославлем - 21.08.2026, ПРАЙМ
РЖД запустят новый двухэтажный поезд между Москвой и Ярославлем
РЖД с 26 августа запускают новый двухэтажный поезд между Москвой и Ярославлем, цена билетов начинается от 410 рублей, сообщила компания. | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T16:19+0300
2026-08-21T16:29+0300
бизнес
россия
москва
ярославль
ржд
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. РЖД с 26 августа запускают новый двухэтажный поезд между Москвой и Ярославлем, цена билетов начинается от 410 рублей, сообщила компания. "Назначили еще один экспресс сообщением Москва – Ярославль. 26 августа в первый рейс отправится новый двухэтажный скоростной поезд №747/748… Стоимость билета – от 410 рублей", - говорится в сообщении. Он будет курсировать без остановок, отправляясь из Москвы в 13:00, из Ярославля – в 21:28. Время в пути – 3 часа 4 минуты. В составе - вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, купейный вагон с местами для маломобильных пассажиров с сопровождающими и вагон-бистро. Вагоны оборудованы кондиционерами и биотуалетами, а места – индивидуальными розетками. Билеты на поезд продаются на сайте РЖД, в их веб-приложении и в мобильном приложении, а также в кассах.
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40
192
40
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бизнес, россия, москва, ярославль, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ЯРОСЛАВЛЬ, РЖД
16:19 21.08.2026 (обновлено: 16:29 21.08.2026)
 
РЖД запустят новый двухэтажный поезд между Москвой и Ярославлем

РЖД с 26 августа запускают новый двухэтажный поезд между Москвой и Ярославлем

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. РЖД с 26 августа запускают новый двухэтажный поезд между Москвой и Ярославлем, цена билетов начинается от 410 рублей, сообщила компания.
"Назначили еще один экспресс сообщением Москва – Ярославль. 26 августа в первый рейс отправится новый двухэтажный скоростной поезд №747/748… Стоимость билета – от 410 рублей", - говорится в сообщении.
Он будет курсировать без остановок, отправляясь из Москвы в 13:00, из Ярославля – в 21:28. Время в пути – 3 часа 4 минуты.
В составе - вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, купейный вагон с местами для маломобильных пассажиров с сопровождающими и вагон-бистро. Вагоны оборудованы кондиционерами и биотуалетами, а места – индивидуальными розетками.
Билеты на поезд продаются на сайте РЖД, в их веб-приложении и в мобильном приложении, а также в кассах.
 
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