https://1prime.ru/20260821/s7-872572975.html

Пассажиры S7 везут больше всего багажа в Среднюю Азию

Пассажиры S7 везут больше всего багажа в Среднюю Азию - 21.08.2026, ПРАЙМ

Пассажиры S7 везут больше всего багажа в Среднюю Азию

Больше всего багажа в самолет берут пассажиры, отправляющиеся в города Средней Азии - Ашхабад, Ургенч, Худжанд и Душанбе, рассказали РИА Новости в авиакомпании... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T10:24+0300

2026-08-21T10:24+0300

2026-08-21T10:41+0300

бизнес

средняя азия

ашхабад

душанбе

s7

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872572975.jpg?1787298076

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Больше всего багажа в самолет берут пассажиры, отправляющиеся в города Средней Азии - Ашхабад, Ургенч, Худжанд и Душанбе, рассказали РИА Новости в авиакомпании S7. "Лидерами среди направлений маршрутной сети S7 Airlines по среднему весу багажа стали перелеты в Среднюю Азию. Самые высокие показатели зафиксированы на рейсах в Ашхабад (Туркменистан), где пассажиры сдают в среднем 19,2 кг, за ним идут Ургенч (Узбекистан) с 18,8 кг, а также города в Таджикистане - Худжанд и Душанбе с 18,1 и 17,8 кг соответственно", - сообщили в авиакомпании. Причем и на обратном пути путешественники берут с собой большие чемоданы, а доля пассажиров с багажом на таких рейсах увеличивается, добавили в компании. Также в S7 отметили тенденцию, что вес багажа пассажиров на обратном пути больше всего растет на рейсах из Стамбула и Бангкока (рост более чем на 6 килограммов). Указывается, что это связано с большим количеством сувениров, сладостей и фруктов, которые люди везут с курортов. Вылетающие из Сочи, Минеральных вод и Калининграда самолеты также "полнеют" на обратном пути - в среднем на 2,8 кг на человека соответственно. "Почти 70% пассажиров S7 Airlines путешествуют с ручной кладью. А средний вес зарегистрированного багажа за последние три года снизился на 3,3%, до 14,8 кг. Хотя обычно багаж тяжелеет летом, самые "увесистые" чемоданы в 2025 году летали в сентябре - в среднем на пассажира приходилось 15,5 кг его вещей", - добавили в S7. Самые тяжелый багаж на внутрироссийских рейсах пассажиры перевозят из Новосибирска в Норильск и Мирный. Средний вес багажа на этих направлениях составляет 17,2 и 15,9 кг соответственно, что может быть связано с популярностью этих городов для работы вахтовым методом, подчеркнули в S7.

средняя азия

ашхабад

душанбе

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, средняя азия, ашхабад, душанбе, s7