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Пассажиры S7 везут больше всего багажа в Среднюю Азию
Пассажиры S7 везут больше всего багажа в Среднюю Азию - 21.08.2026, ПРАЙМ
Пассажиры S7 везут больше всего багажа в Среднюю Азию
Больше всего багажа в самолет берут пассажиры, отправляющиеся в города Средней Азии - Ашхабад, Ургенч, Худжанд и Душанбе, рассказали РИА Новости в авиакомпании... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T10:24+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Больше всего багажа в самолет берут пассажиры, отправляющиеся в города Средней Азии - Ашхабад, Ургенч, Худжанд и Душанбе, рассказали РИА Новости в авиакомпании S7. "Лидерами среди направлений маршрутной сети S7 Airlines по среднему весу багажа стали перелеты в Среднюю Азию. Самые высокие показатели зафиксированы на рейсах в Ашхабад (Туркменистан), где пассажиры сдают в среднем 19,2 кг, за ним идут Ургенч (Узбекистан) с 18,8 кг, а также города в Таджикистане - Худжанд и Душанбе с 18,1 и 17,8 кг соответственно", - сообщили в авиакомпании. Причем и на обратном пути путешественники берут с собой большие чемоданы, а доля пассажиров с багажом на таких рейсах увеличивается, добавили в компании. Также в S7 отметили тенденцию, что вес багажа пассажиров на обратном пути больше всего растет на рейсах из Стамбула и Бангкока (рост более чем на 6 килограммов). Указывается, что это связано с большим количеством сувениров, сладостей и фруктов, которые люди везут с курортов. Вылетающие из Сочи, Минеральных вод и Калининграда самолеты также "полнеют" на обратном пути - в среднем на 2,8 кг на человека соответственно. "Почти 70% пассажиров S7 Airlines путешествуют с ручной кладью. А средний вес зарегистрированного багажа за последние три года снизился на 3,3%, до 14,8 кг. Хотя обычно багаж тяжелеет летом, самые "увесистые" чемоданы в 2025 году летали в сентябре - в среднем на пассажира приходилось 15,5 кг его вещей", - добавили в S7. Самые тяжелый багаж на внутрироссийских рейсах пассажиры перевозят из Новосибирска в Норильск и Мирный. Средний вес багажа на этих направлениях составляет 17,2 и 15,9 кг соответственно, что может быть связано с популярностью этих городов для работы вахтовым методом, подчеркнули в S7.
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бизнес, средняя азия, ашхабад, душанбе, s7
Бизнес, Средняя Азия, Ашхабад, Душанбе, S7
Пассажиры S7 везут больше всего багажа в Среднюю Азию
S7: больше всего багажа в самолет берут пассажиры, едущие в Ашхабад, Ургенч и Худжанд
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Больше всего багажа в самолет берут пассажиры, отправляющиеся в города Средней Азии - Ашхабад, Ургенч, Худжанд и Душанбе, рассказали РИА Новости в авиакомпании S7.
"Лидерами среди направлений маршрутной сети S7 Airlines по среднему весу багажа стали перелеты в Среднюю Азию. Самые высокие показатели зафиксированы на рейсах в Ашхабад (Туркменистан), где пассажиры сдают в среднем 19,2 кг, за ним идут Ургенч (Узбекистан) с 18,8 кг, а также города в Таджикистане - Худжанд и Душанбе с 18,1 и 17,8 кг соответственно", - сообщили в авиакомпании.
Причем и на обратном пути путешественники берут с собой большие чемоданы, а доля пассажиров с багажом на таких рейсах увеличивается, добавили в компании.
Также в S7 отметили тенденцию, что вес багажа пассажиров на обратном пути больше всего растет на рейсах из Стамбула и Бангкока (рост более чем на 6 килограммов). Указывается, что это связано с большим количеством сувениров, сладостей и фруктов, которые люди везут с курортов. Вылетающие из Сочи, Минеральных вод и Калининграда самолеты также "полнеют" на обратном пути - в среднем на 2,8 кг на человека соответственно.
"Почти 70% пассажиров S7 Airlines путешествуют с ручной кладью. А средний вес зарегистрированного багажа за последние три года снизился на 3,3%, до 14,8 кг. Хотя обычно багаж тяжелеет летом, самые "увесистые" чемоданы в 2025 году летали в сентябре - в среднем на пассажира приходилось 15,5 кг его вещей", - добавили в S7.
Самые тяжелый багаж на внутрироссийских рейсах пассажиры перевозят из Новосибирска в Норильск и Мирный. Средний вес багажа на этих направлениях составляет 17,2 и 15,9 кг соответственно, что может быть связано с популярностью этих городов для работы вахтовым методом, подчеркнули в S7.