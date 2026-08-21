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Загоревшийся на Сахалине Ан-3 принадлежал компании "Добролет"
Загоревшийся на Сахалине Ан-3 принадлежал компании "Добролет" - 21.08.2026, ПРАЙМ
Загоревшийся на Сахалине Ан-3 принадлежал компании "Добролет"
Самолет Ан-3, загоревшийся при посадке в селе Зональном Тымовского района Сахалина, по предварительным данным, принадлежит компании "Добролет", экипаж вез... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T06:14+0300
2026-08-21T06:14+0300
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 авг – ПРАЙМ. Самолет Ан-3, загоревшийся при посадке в селе Зональном Тымовского района Сахалина, по предварительным данным, принадлежит компании "Добролет", экипаж вез сотрудников Авиалесоохраны, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.
"На борту воздушного судна находились пять сотрудников Сахалинской базе авиационной и наземной охраны лесов и два члена экипажа. В настоящее время экстренные службы работают над ликвидацией возгорания Ан-3", - рассказал представитель пресс-службы.
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Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, Сахалин, МЧС
Загоревшийся на Сахалине Ан-3 принадлежал компании "Добролет"
Загоревшийся на Сахалине самолет Ан-3 принадлежал компании "Добролет"
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 авг – ПРАЙМ. Самолет Ан-3, загоревшийся при посадке в селе Зональном Тымовского района Сахалина, по предварительным данным, принадлежит компании "Добролет", экипаж вез сотрудников Авиалесоохраны, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.
"На борту воздушного судна находились пять сотрудников Сахалинской базе авиационной и наземной охраны лесов и два члена экипажа. В настоящее время экстренные службы работают над ликвидацией возгорания Ан-3", - рассказал представитель пресс-службы.