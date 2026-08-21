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На Сахалине ликвидировали возгорание упавшего Ан-3

На Сахалине ликвидировали возгорание упавшего Ан-3 - 21.08.2026, ПРАЙМ

На Сахалине ликвидировали возгорание упавшего Ан-3

Возгорание самолета Ан-3, упавшего между селами Кировское и Зональное Тымовского района Сахалина, ликвидировано, информирует региональное агентство по ГО, ЧС и... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T07:20+0300

2026-08-21T07:20+0300

2026-08-21T07:20+0300

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 авг – ПРАЙМ. Возгорание самолета Ан-3, упавшего между селами Кировское и Зональное Тымовского района Сахалина, ликвидировано, информирует региональное агентство по ГО, ЧС и пожарной безопасности. "В 13.40 (5.40 мск) пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс". Как отмечает пресс-служба, сообщение о происшествии поступило в диспетчерскую службу Тымовского пожарно-спасательного отряда в 12.17 (4.17 мск), через 10 минут пожарные приступили к локализации возгорания, а затем полностью его ликвидировали. В тушении загоревшегося воздушного судна участвовали 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

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бизнес, россия, промышленность, сахалин