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Samsung Electronics может выплатить акционерам до 79 миллиардов долларов

Samsung Electronics может выплатить акционерам до 79 миллиардов долларов - 21.08.2026, ПРАЙМ

Samsung Electronics может выплатить акционерам до 79 миллиардов долларов

Южнокорейская Samsung Electronics планирует выплатить акционерам на текущий год до 110 триллионов вон (примерно 78,4 миллиарда долларов), что может стать... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T14:54+0300

2026-08-21T14:54+0300

2026-08-21T14:57+0300

финансы

сеул

samsung

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Южнокорейская Samsung Electronics планирует выплатить акционерам на текущий год до 110 триллионов вон (примерно 78,4 миллиарда долларов), что может стать крупнейшим пакетом выплат для корейских компаний, сообщает Samsung. "Совет директоров Samsung Electronics сегодня провел заседание и утвердил план выплат акционерам на 2026 год, сумма которого оценивается примерно в 90-110 триллионов вон (около 64,1-78,4 миллиарда долларов - ред.)... Эта сумма ... является самой крупной в истории корейских компаний", - говорится в сообщении компании. Samsung отмечает, что объем планируемых выплат также примерно в пять раз превышает предыдущий рекорд в 20,3 триллиона вон (14,5 миллиарда долларов по текущему курсу), установленный в 2020 году. В третьем квартале текущего года планируется распределить примерно 30 триллионов вон (21,4 миллиарда долларов) в виде дивидендов денежными средствами, включая регулярные дивиденды, конкретные детали будут окончательно согласованы на заседании в октябре, заявила компания. Оставшиеся выплаты акционерам будут определены на заседании совета директоров в январе 2027 года, план будет включать денежные дивиденды и выкуп или аннулирование акций, отмечается в релизе. Также совет в пятницу одобрил обратный выкуп акций на сумму около 15 триллионов вон (10,7 миллиарда долларов). В конце июля компания отчиталась о росте чистой прибыли во втором квартале более чем в 14 раз, операционной прибыли - в 19 раз, выручки - в 2,3 раза к прошлому году до нового квартального рекорда. Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.

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финансы, сеул, samsung