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Украина ввела санкции против создателей "Маши и медведя" - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Украина ввела санкции против создателей "Маши и медведя"
Украина ввела санкции против создателей "Маши и медведя" - 21.08.2026, ПРАЙМ
Украина ввела санкции против создателей "Маши и медведя"
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против создателей популярного российского мультсериала "Маша и медведь", которые запрещают трансляцию... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T08:07+0300
2026-08-21T08:07+0300
технологии
общество
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872566355.jpg?1787288846
МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против создателей популярного российского мультсериала "Маша и медведь", которые запрещают трансляцию мультфильма и предписывают блокировку его соцсетей для просмотра на территории страны. "Зеленский подписал четыре указа, которыми ввел в действие решение... относительно применения санкций против предприятий военно-промышленного комплекса России, компаний, входящих в подсанкционную группу "Русал", российских чиновников и авторов и дистрибьюторов мультсериала "Маша и Медведь", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Под санкции попали студия "Анимаккорд", которая, согласно сообщению, является автором этого мультсериала, ее основатель, генеральный директор, а также автор сценария, режиссер. продюсер, соавтор сериала. Отмечается, что одним из решений санкции применены к 28 гражданам России, 36 российским и одной китайской компании. Другим решением Украина применила санкции против пяти предприятий группы "Русал" и девяти граждан России, связанных с этими компаниями. Еще одним решением санкции применены к 45 физическим и восьми юридическим лицам. Среди них – российские чиновники. Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград. Киевский режим не раз вводил санкции против РФ, однако они не имеют никаких практических последствий.
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технологии, общество , украина, владимир зеленский
Технологии, Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский
08:07 21.08.2026
 
Украина ввела санкции против создателей "Маши и медведя"

Зеленский подписал указ о санкциях против создателей мультсериала "Маша и Медведь"

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МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против создателей популярного российского мультсериала "Маша и медведь", которые запрещают трансляцию мультфильма и предписывают блокировку его соцсетей для просмотра на территории страны.
"Зеленский подписал четыре указа, которыми ввел в действие решение... относительно применения санкций против предприятий военно-промышленного комплекса России, компаний, входящих в подсанкционную группу "Русал", российских чиновников и авторов и дистрибьюторов мультсериала "Маша и Медведь", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Под санкции попали студия "Анимаккорд", которая, согласно сообщению, является автором этого мультсериала, ее основатель, генеральный директор, а также автор сценария, режиссер. продюсер, соавтор сериала.
Отмечается, что одним из решений санкции применены к 28 гражданам России, 36 российским и одной китайской компании. Другим решением Украина применила санкции против пяти предприятий группы "Русал" и девяти граждан России, связанных с этими компаниями.
Еще одним решением санкции применены к 45 физическим и восьми юридическим лицам. Среди них – российские чиновники.
Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Киевский режим не раз вводил санкции против РФ, однако они не имеют никаких практических последствий.
 
ТехнологииОбществоУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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