https://1prime.ru/20260821/serbija-872585079.html

В Сербии откроют фабрику по производству роботов

В Сербии откроют фабрику по производству роботов - 21.08.2026, ПРАЙМ

В Сербии откроют фабрику по производству роботов

Совместная с КНР фабрика по производству роботов будет открыта в Сербии 29 августа, сообщил сербский президент Александр Вучич. | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T14:48+0300

2026-08-21T14:48+0300

2026-08-21T14:48+0300

россия

сербия

китай

кнр

александр вучич

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872585079.jpg?1787312925

БЕЛГРАД, 21 авг – ПРАЙМ. Совместная с КНР фабрика по производству роботов будет открыта в Сербии 29 августа, сообщил сербский президент Александр Вучич. "Двадцать девятого августа (открывается - ред.) фабрика роботов. Это большой день для города Шабац, большая новость для него и всей Сербии", - сказал глава сербского государства при осмотре строительства трассы на западе страны. В марте Вучич сообщил, что Сербия и китайская компания Minth летом откроют первую в стране фабрику гуманоидных роботов и роботов-собак в районе города Шабац. Президент Сербии тогда уточнил, что планируется производство 1 тысячи человекоподобных роботов для разных целей и 10 тысяч многофункциональных роботов-собак. В феврале он обещал развернуть в Сербии массовое производство роботов и представить тысячи экземпляров на следующем военном параде, после того как с послом КНР Ли Мином посетил презентацию компании AGIBOT Innovation в Китайском культурном центре в Белграде. Человекоподобные роботы тогда исполнили танец под музыку в сербских национальных жилетках, а также побеседовали с Вучичем.

сербия

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сербия, китай, кнр, александр вучич