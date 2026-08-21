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В Сербии откроют фабрику по производству роботов - 21.08.2026, ПРАЙМ
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В Сербии откроют фабрику по производству роботов
В Сербии откроют фабрику по производству роботов - 21.08.2026, ПРАЙМ
В Сербии откроют фабрику по производству роботов
Совместная с КНР фабрика по производству роботов будет открыта в Сербии 29 августа, сообщил сербский президент Александр Вучич. | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T14:48+0300
2026-08-21T14:48+0300
россия
сербия
китай
кнр
александр вучич
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БЕЛГРАД, 21 авг – ПРАЙМ. Совместная с КНР фабрика по производству роботов будет открыта в Сербии 29 августа, сообщил сербский президент Александр Вучич. "Двадцать девятого августа (открывается - ред.) фабрика роботов. Это большой день для города Шабац, большая новость для него и всей Сербии", - сказал глава сербского государства при осмотре строительства трассы на западе страны. В марте Вучич сообщил, что Сербия и китайская компания Minth летом откроют первую в стране фабрику гуманоидных роботов и роботов-собак в районе города Шабац. Президент Сербии тогда уточнил, что планируется производство 1 тысячи человекоподобных роботов для разных целей и 10 тысяч многофункциональных роботов-собак. В феврале он обещал развернуть в Сербии массовое производство роботов и представить тысячи экземпляров на следующем военном параде, после того как с послом КНР Ли Мином посетил презентацию компании AGIBOT Innovation в Китайском культурном центре в Белграде. Человекоподобные роботы тогда исполнили танец под музыку в сербских национальных жилетках, а также побеседовали с Вучичем.
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россия, сербия, китай, кнр, александр вучич
РОССИЯ, СЕРБИЯ, КИТАЙ, КНР, Александр Вучич
14:48 21.08.2026
 
В Сербии откроют фабрику по производству роботов

Вучич: в Сербии 29 августа откроют фабрику по производству роботов

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БЕЛГРАД, 21 авг – ПРАЙМ. Совместная с КНР фабрика по производству роботов будет открыта в Сербии 29 августа, сообщил сербский президент Александр Вучич.
"Двадцать девятого августа (открывается - ред.) фабрика роботов. Это большой день для города Шабац, большая новость для него и всей Сербии", - сказал глава сербского государства при осмотре строительства трассы на западе страны.
В марте Вучич сообщил, что Сербия и китайская компания Minth летом откроют первую в стране фабрику гуманоидных роботов и роботов-собак в районе города Шабац. Президент Сербии тогда уточнил, что планируется производство 1 тысячи человекоподобных роботов для разных целей и 10 тысяч многофункциональных роботов-собак.
В феврале он обещал развернуть в Сербии массовое производство роботов и представить тысячи экземпляров на следующем военном параде, после того как с послом КНР Ли Мином посетил презентацию компании AGIBOT Innovation в Китайском культурном центре в Белграде. Человекоподобные роботы тогда исполнили танец под музыку в сербских национальных жилетках, а также побеседовали с Вучичем.
 
РОССИЯСЕРБИЯКИТАЙКНРАлександр Вучич
 
 
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