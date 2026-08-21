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Цена серебра поднялась выше 70 долларов за унцию
Цена серебра поднялась выше 70 долларов за унцию - 21.08.2026, ПРАЙМ
Цена серебра поднялась выше 70 долларов за унцию
Биржевая цена серебра подскакивает на 2,7% в пятницу, показатель достиг 70 долларов за тройскую унцию впервые с 17 июня, следует из данных торгов. | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T12:31+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Биржевая цена серебра подскакивает на 2,7% в пятницу, показатель достиг 70 долларов за тройскую унцию впервые с 17 июня, следует из данных торгов. По состоянию на 12.12 мск цена сентябрьского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 2,67% относительно предыдущего закрытия - до 69,923 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель впервые с 17 июня достигал отметки в 70 долларов.
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торги, рынок, comex, серебро, биржа
Торги, Рынок, Comex, серебро, биржа
Цена серебра поднялась выше 70 долларов за унцию
Цена серебра на бирже Comex поднялась выше 70 долларов впервые с 17 июня