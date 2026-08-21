https://1prime.ru/20260821/sevpotoki-872579669.html

В Кремле назвали взрывы на "Северных потоках" террористический саботажем

В Кремле назвали взрывы на "Северных потоках" террористический саботажем - 21.08.2026, ПРАЙМ

В Кремле назвали взрывы на "Северных потоках" террористический саботажем

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток" являются актом террористического саботажа против политической энергоструктуры Европы, сообщил | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T13:07+0300

2026-08-21T13:07+0300

2026-08-21T13:17+0300

энергетика

газ

европа

германия

дмитрий песков

северный поток - 2

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток" являются актом террористического саботажа против политической энергоструктуры Европы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Генпрокуратура Германии ранее сообщила, что в Хорватии по подозрению в связи с атаками на "Северные потоки" был задержан гражданин Украины. Польский адвокат Тимотеуш Папроцкий подтвердил, что этим украинцем является Владимир Журавлев, которого ранее задержали и отпустили в Польше. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Германия не должна преследовать в судебном порядке подозреваемых в подрыве "Северного потока". По его мнению, "стыдиться должны те, кто построил этот трубопровод, а не те, кто его вывел из строя". Туск также отметил, что Польша выступала против проекта "Северный поток — 2". "Те, кто взорвал одну из ниток "Северного потока", совершили акт террористического саботажа против политической энергоструктуры Европы", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что инвесторы строительства газопровода вкладывали в энергетическое будущее Евросоюза и конкурентоспособность европейской экономики.Песков также прокомментировал позицию премьер-министра Польши Дональда Туска, заявившего, что Германия не должна преследовать в судебном порядке подозреваемых в подрыве "Северных потоков"."Конечно, если господин Туск выступает за подобные террористические акты саботажа и поддерживает их, кроме изумления и непонимания, это ничего вызывать не может", - сказал Песков журналистам.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

https://1prime.ru/20260805/potoki-872051003.html

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газ, европа, германия, дмитрий песков, северный поток - 2