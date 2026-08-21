Правительство получило "золотую акцию" в аэропорту Шереметьево
Правительство в рамках исполнения указа президента получило "золотую акцию" в Шереметьево
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ в рамках исполнения указа президента получило "золотую акцию" в аэропорту "Шереметьево", следует из распоряжения кабмина.
"В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона "О приватизации государственного и муниципального имущества" использовать специальное право на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом "Международный аэропорт Шереметьево", - сказано в документе.
Президент России Владимир Путин в начале августа подписал указ об исключении международного аэропорта "Шереметьево " из перечня стратегических предприятий, таким образом появляется возможность для его приватизации. Для перехода акций аэропорта из государственной собственности в частную необходимо внесение "Шереметьево " в прогнозный план приватизации федерального имущества.
Президент России поручил правительству при отчуждении акций "Шереметьево" предусмотреть условия о запрете их будущей передачи под контроль иностранцев и о модернизации мощностей аэропорта. Помимо этого аэропорт должен сохранить основной вид своей деятельности. Также государство после исключения аэропорта из списка стратегических предприятий должно получить специальное право на участие в его управлении - "золотую акцию".