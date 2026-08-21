https://1prime.ru/20260821/sheremetevo-872576812.html

Правительство получило "золотую акцию" в аэропорту Шереметьево

Правительство получило "золотую акцию" в аэропорту Шереметьево - 21.08.2026, ПРАЙМ

Правительство получило "золотую акцию" в аэропорту Шереметьево

Правительство РФ в рамках исполнения указа президента получило "золотую акцию" в аэропорту "Шереметьево", следует из распоряжения кабмина. | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T11:49+0300

2026-08-21T11:49+0300

2026-08-21T11:49+0300

бизнес

владимир путин

аэропорт шереметьево

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ в рамках исполнения указа президента получило "золотую акцию" в аэропорту "Шереметьево", следует из распоряжения кабмина. "В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона "О приватизации государственного и муниципального имущества" использовать специальное право на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом "Международный аэропорт Шереметьево", - сказано в документе. Президент России Владимир Путин в начале августа подписал указ об исключении международного аэропорта "Шереметьево " из перечня стратегических предприятий, таким образом появляется возможность для его приватизации. Для перехода акций аэропорта из государственной собственности в частную необходимо внесение "Шереметьево " в прогнозный план приватизации федерального имущества. Президент России поручил правительству при отчуждении акций "Шереметьево" предусмотреть условия о запрете их будущей передачи под контроль иностранцев и о модернизации мощностей аэропорта. Помимо этого аэропорт должен сохранить основной вид своей деятельности. Также государство после исключения аэропорта из списка стратегических предприятий должно получить специальное право на участие в его управлении - "золотую акцию".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, владимир путин, аэропорт шереметьево