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Правительство получило "золотую акцию" в аэропорту Шереметьево - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Правительство получило "золотую акцию" в аэропорту Шереметьево
Правительство получило "золотую акцию" в аэропорту Шереметьево - 21.08.2026, ПРАЙМ
Правительство получило "золотую акцию" в аэропорту Шереметьево
Правительство РФ в рамках исполнения указа президента получило "золотую акцию" в аэропорту "Шереметьево", следует из распоряжения кабмина. | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T11:49+0300
2026-08-21T11:49+0300
бизнес
владимир путин
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872576812.jpg?1787302173
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ в рамках исполнения указа президента получило "золотую акцию" в аэропорту "Шереметьево", следует из распоряжения кабмина. "В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона "О приватизации государственного и муниципального имущества" использовать специальное право на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом "Международный аэропорт Шереметьево", - сказано в документе. Президент России Владимир Путин в начале августа подписал указ об исключении международного аэропорта "Шереметьево " из перечня стратегических предприятий, таким образом появляется возможность для его приватизации. Для перехода акций аэропорта из государственной собственности в частную необходимо внесение "Шереметьево " в прогнозный план приватизации федерального имущества. Президент России поручил правительству при отчуждении акций "Шереметьево" предусмотреть условия о запрете их будущей передачи под контроль иностранцев и о модернизации мощностей аэропорта. Помимо этого аэропорт должен сохранить основной вид своей деятельности. Также государство после исключения аэропорта из списка стратегических предприятий должно получить специальное право на участие в его управлении - "золотую акцию".
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40
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бизнес, владимир путин, аэропорт шереметьево
Бизнес, Владимир Путин, аэропорт Шереметьево
11:49 21.08.2026
 
Правительство получило "золотую акцию" в аэропорту Шереметьево

Правительство в рамках исполнения указа президента получило "золотую акцию" в Шереметьево

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ в рамках исполнения указа президента получило "золотую акцию" в аэропорту "Шереметьево", следует из распоряжения кабмина.
"В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона "О приватизации государственного и муниципального имущества" использовать специальное право на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом "Международный аэропорт Шереметьево", - сказано в документе.
Президент России Владимир Путин в начале августа подписал указ об исключении международного аэропорта "Шереметьево " из перечня стратегических предприятий, таким образом появляется возможность для его приватизации. Для перехода акций аэропорта из государственной собственности в частную необходимо внесение "Шереметьево " в прогнозный план приватизации федерального имущества.
Президент России поручил правительству при отчуждении акций "Шереметьево" предусмотреть условия о запрете их будущей передачи под контроль иностранцев и о модернизации мощностей аэропорта. Помимо этого аэропорт должен сохранить основной вид своей деятельности. Также государство после исключения аэропорта из списка стратегических предприятий должно получить специальное право на участие в его управлении - "золотую акцию".
 
БизнесВладимир Путинаэропорт Шереметьево
 
 
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