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Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в аэропорту Шереметьево

Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в аэропорту Шереметьево - 21.08.2026, ПРАЙМ

Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в аэропорту Шереметьево

Россияне смогут проголосовать на выборах в Государственную Думу и Московскую областную Думу на избирательном участке в аэропорту "Шереметьево", он начнет работу | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T13:38+0300

2026-08-21T13:38+0300

2026-08-21T13:49+0300

россия

общество

владимир путин

аэропорт шереметьево

федеральное собрание

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россияне смогут проголосовать на выборах в Государственную Думу и Московскую областную Думу на избирательном участке в аэропорту "Шереметьево", он начнет работу 18 сентября, сообщила воздушная гавань. "18 сентября 2026 года в Международном аэропорту Шереметьево начнет работать избирательный участок № 4132 для проведения голосования по выборам депутатов в Государственную Думу Федерального собрания РФ и Московскую областную Думу... Проголосовать смогут пассажиры, гости, работники аэропорта и других организаций, которые подали заявление о том, что примут участие в голосовании на территории аэропорта Шереметьево", - говорится в сообщении. Чтобы проголосовать в "Шереметьево", нужно до 14 сентября подать через "Госуслуги", МФЦ либо территориальный или участковый избирком заявление на изменение места своего голосования и выбрать избирательный участок, находящийся в "Шереметьево". "Избирательный участок № 4132 будет располагаться в Терминале В, 1 этаж (зона прилета), пом. "Переговорная" (рядом со стойкой информации). Время работы: с 18 по 20 сентября (дни голосования) с 08.00 до 20.00", - добавили в аэропорту. Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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россия, общество , владимир путин, аэропорт шереметьево, федеральное собрание, госдума