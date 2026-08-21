https://1prime.ru/20260821/sk-872565927.html
СК начал проверку после вынужденной посадки самолета на Сахалине
СК начал проверку после вынужденной посадки самолета на Сахалине - 21.08.2026, ПРАЙМ
СК начал проверку после вынужденной посадки самолета на Сахалине
Следователи проводят проверку в связи с вынужденной посадкой самолета на Сахалине, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T06:29+0300
2026-08-21T06:29+0300
2026-08-21T06:29+0300
бизнес
общество
сахалин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872565927.jpg?1787282963
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 авг – ПРАЙМ. Следователи проводят проверку в связи с вынужденной посадкой самолета на Сахалине, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.
По ее информации, доследственная проверка организована по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
"По предварительным данным, сегодня в Тымовском районе Сахалинской области воздушное судно Ан-3 совершило вынужденную посадку. На борту самолета находились 2 члена экипажа и 5 парашютистов пожарных Сахалинской авиабазы. После приземления на борту возник пожар, все лица эвакуировались", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Погибших и пострадавших нет. Размер причиненного ущерба устанавливается, отмечает пресс-служба. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
сахалин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , сахалин
Бизнес, Общество , Сахалин
СК начал проверку после вынужденной посадки самолета на Сахалине
СК проводит проверку в связи с вынужденной посадкой самолета на Сахалине
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 авг – ПРАЙМ. Следователи проводят проверку в связи с вынужденной посадкой самолета на Сахалине, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.
По ее информации, доследственная проверка организована по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
"По предварительным данным, сегодня в Тымовском районе Сахалинской области воздушное судно Ан-3 совершило вынужденную посадку. На борту самолета находились 2 члена экипажа и 5 парашютистов пожарных Сахалинской авиабазы. После приземления на борту возник пожар, все лица эвакуировались", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Погибших и пострадавших нет. Размер причиненного ущерба устанавливается, отмечает пресс-служба. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.