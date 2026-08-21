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СК начал проверку после вынужденной посадки самолета на Сахалине - 21.08.2026, ПРАЙМ
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СК начал проверку после вынужденной посадки самолета на Сахалине
СК начал проверку после вынужденной посадки самолета на Сахалине - 21.08.2026, ПРАЙМ
СК начал проверку после вынужденной посадки самолета на Сахалине
Следователи проводят проверку в связи с вынужденной посадкой самолета на Сахалине, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T06:29+0300
2026-08-21T06:29+0300
бизнес
общество
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 авг – ПРАЙМ. Следователи проводят проверку в связи с вынужденной посадкой самолета на Сахалине, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте. По ее информации, доследственная проверка организована по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). "По предварительным данным, сегодня в Тымовском районе Сахалинской области воздушное судно Ан-3 совершило вынужденную посадку. На борту самолета находились 2 члена экипажа и 5 парашютистов пожарных Сахалинской авиабазы. После приземления на борту возник пожар, все лица эвакуировались", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс". Погибших и пострадавших нет. Размер причиненного ущерба устанавливается, отмечает пресс-служба. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
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40
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бизнес, общество , сахалин
Бизнес, Общество , Сахалин
06:29 21.08.2026
 
СК начал проверку после вынужденной посадки самолета на Сахалине

СК проводит проверку в связи с вынужденной посадкой самолета на Сахалине

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 авг – ПРАЙМ. Следователи проводят проверку в связи с вынужденной посадкой самолета на Сахалине, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.
По ее информации, доследственная проверка организована по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
"По предварительным данным, сегодня в Тымовском районе Сахалинской области воздушное судно Ан-3 совершило вынужденную посадку. На борту самолета находились 2 члена экипажа и 5 парашютистов пожарных Сахалинской авиабазы. После приземления на борту возник пожар, все лица эвакуировались", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Погибших и пострадавших нет. Размер причиненного ущерба устанавливается, отмечает пресс-служба. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
 
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