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СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки Ан-3 на Сахалине
СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки Ан-3 на Сахалине - 21.08.2026, ПРАЙМ
СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки Ан-3 на Сахалине
Следователи возбудили уголовное дело в связи с жесткой посадкой самолета Ан-3 на Сахалине, информирует пресс-служба Восточного межрегионального следственного... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T10:43+0300
2026-08-21T10:43+0300
2026-08-21T10:43+0300
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 авг – ПРАЙМ. Следователи возбудили уголовное дело в связи с жесткой посадкой самолета Ан-3 на Сахалине, информирует пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По ее информации, дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).
По данным следствия, в пятницу Ан-3 вылетел с посадочной площадки Зональное в Тымовском район для выполнения тренировочного полета с тремя членами экипажа и пятью парашютистами Сахалинской авиабазы.
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Бизнес, РОССИЯ, Общество , Сахалин, СК РФ
СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки Ан-3 на Сахалине
СК возбудил уголовное дело в связи с жесткой посадкой самолета Ан-3 на Сахалине
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 авг – ПРАЙМ. Следователи возбудили уголовное дело в связи с жесткой посадкой самолета Ан-3 на Сахалине, информирует пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По ее информации, дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).
По данным следствия, в пятницу Ан-3 вылетел с посадочной площадки Зональное в Тымовском район для выполнения тренировочного полета с тремя членами экипажа и пятью парашютистами Сахалинской авиабазы.