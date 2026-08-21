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СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки Ан-3 на Сахалине

СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки Ан-3 на Сахалине - 21.08.2026, ПРАЙМ

СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки Ан-3 на Сахалине

Следователи возбудили уголовное дело в связи с жесткой посадкой самолета Ан-3 на Сахалине, информирует пресс-служба Восточного межрегионального следственного... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T10:43+0300

2026-08-21T10:43+0300

2026-08-21T10:43+0300

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 авг – ПРАЙМ. Следователи возбудили уголовное дело в связи с жесткой посадкой самолета Ан-3 на Сахалине, информирует пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. По ее информации, дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). По данным следствия, в пятницу Ан-3 вылетел с посадочной площадки Зональное в Тымовском район для выполнения тренировочного полета с тремя членами экипажа и пятью парашютистами Сахалинской авиабазы.

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