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СК рассматривает две основные версии жесткой посадки Ан-3 на Сахалине

СК рассматривает две основные версии жесткой посадки Ан-3 на Сахалине - 21.08.2026, ПРАЙМ

СК рассматривает две основные версии жесткой посадки Ан-3 на Сахалине

Следователи рассматривают две основные версии жесткой посадки самолета Ан-3 на Сахалине, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T10:49+0300

2026-08-21T10:49+0300

2026-08-21T10:49+0300

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 авг – ПРАЙМ. Следователи рассматривают две основные версии жесткой посадки самолета Ан-3 на Сахалине, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. "Следствие рассматривает две основные версии происшествия: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".

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