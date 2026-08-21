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СК рассматривает две основные версии жесткой посадки Ан-3 на Сахалине
СК рассматривает две основные версии жесткой посадки Ан-3 на Сахалине - 21.08.2026, ПРАЙМ
СК рассматривает две основные версии жесткой посадки Ан-3 на Сахалине
Следователи рассматривают две основные версии жесткой посадки самолета Ан-3 на Сахалине, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T10:49+0300
2026-08-21T10:49+0300
2026-08-21T10:49+0300
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 авг – ПРАЙМ. Следователи рассматривают две основные версии жесткой посадки самолета Ан-3 на Сахалине, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"Следствие рассматривает две основные версии происшествия: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
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СК рассматривает две основные версии жесткой посадки Ан-3 на Сахалине
СК рассматривает две основные версии жесткой посадки Ан-3 на Сахалине