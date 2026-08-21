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СМИ: ЕС отказался предоставить Украине 220 миллионов евро для фермеров - 21.08.2026, ПРАЙМ
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СМИ: ЕС отказался предоставить Украине 220 миллионов евро для фермеров
СМИ: ЕС отказался предоставить Украине 220 миллионов евро для фермеров - 21.08.2026, ПРАЙМ
СМИ: ЕС отказался предоставить Украине 220 миллионов евро для фермеров
Евросоюз отказал в предоставлении дополнительных 220 миллионов евро фермерам Украины из-за блокады портов, сообщает украинское издание "Европейская правда" со... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T08:42+0300
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МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Евросоюз отказал в предоставлении дополнительных 220 миллионов евро фермерам Украины из-за блокады портов, сообщает украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Маркуса Ламмерта. Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий 23 июля сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты, движение было приостановлено по решению судовладельцев. В начале августа украинская Ассоциация международных экспедиторов сообщила о транспортном коллапсе на польско-украинской границе на фоне блокады черноморских портов Украины. В очереди на выезд в Польшу стояло почти 6,5 тысячи грузовиков, время ожидания достигало 7 суток. "ЕС фактически отказал в предоставлении дополнительных 220 миллионов евро украинским фермерам и пообещал поддержку через уже имеющиеся проекты", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Отмечается, что Еврокомиссия и так поддерживает программы кредитования через посредников для украинских банков, которые, в свою очередь, предоставляют кредиты предпринимателям и особенно фермерам. По данным издания, в начале августа министерство аграрной политики Украины обратилось к ЕК с просьбой рассмотреть возможность выделения 220 миллионов евро безвозвратной поддержки для компенсации процентов по кредитам украинских малых и средних агропроизводителей. Министерство аграрной политики Украины в начале августа сообщило, что украинский экспорт сельскохозяйственной продукции в 2026-2027 годах может сократиться вдвое из-за проблем с логистикой в портах страны.
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сельское хозяйство, мировая экономика, украина, польша, ес, ек
Сельское хозяйство, Мировая экономика, УКРАИНА, ПОЛЬША, ЕС, ЕК
08:42 21.08.2026
 
СМИ: ЕС отказался предоставить Украине 220 миллионов евро для фермеров

"Европейская правда": ЕС отказался предоставить Украине 220 миллионов евро для фермеров

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкБанкноты евро
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© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Евросоюз отказал в предоставлении дополнительных 220 миллионов евро фермерам Украины из-за блокады портов, сообщает украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Маркуса Ламмерта.
Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий 23 июля сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты, движение было приостановлено по решению судовладельцев. В начале августа украинская Ассоциация международных экспедиторов сообщила о транспортном коллапсе на польско-украинской границе на фоне блокады черноморских портов Украины. В очереди на выезд в Польшу стояло почти 6,5 тысячи грузовиков, время ожидания достигало 7 суток.
"ЕС фактически отказал в предоставлении дополнительных 220 миллионов евро украинским фермерам и пообещал поддержку через уже имеющиеся проекты", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Отмечается, что Еврокомиссия и так поддерживает программы кредитования через посредников для украинских банков, которые, в свою очередь, предоставляют кредиты предпринимателям и особенно фермерам.
По данным издания, в начале августа министерство аграрной политики Украины обратилось к ЕК с просьбой рассмотреть возможность выделения 220 миллионов евро безвозвратной поддержки для компенсации процентов по кредитам украинских малых и средних агропроизводителей.
Министерство аграрной политики Украины в начале августа сообщило, что украинский экспорт сельскохозяйственной продукции в 2026-2027 годах может сократиться вдвое из-за проблем с логистикой в портах страны.
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