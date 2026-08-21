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США идут на экстренные меры ради удешевления бензина, пишут СМИ - 21.08.2026, ПРАЙМ
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США идут на экстренные меры ради удешевления бензина, пишут СМИ
США идут на экстренные меры ради удешевления бензина, пишут СМИ - 21.08.2026, ПРАЙМ
США идут на экстренные меры ради удешевления бензина, пишут СМИ
Агентство по охране окружающей среды США (EPA) объявило о введении с 1 сентября экстренного временного послабления экологических требований к автомобильному... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T09:20+0300
2026-08-21T09:20+0300
сша
калифорния
бензин
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ВАШИНГТОН, 21 авг – ПРАЙМ. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) объявило о введении с 1 сентября экстренного временного послабления экологических требований к автомобильному топливу, рассчитывая нарастить поставки бензина на внутренний рынок и сбить растущие цены на автозаправках, сообщает портал Breitbart News. "EPA намерено увеличить внутренние поставки бензина путем введения временного экстренного исключения для топлива, которое вступит в силу 1 сентября. По согласованию с министерством энергетики, исключения EPA позволят продавать бензин марки E10 (смесь бензина с 10% этанола) с более высоким давлением насыщенных паров по Рейду", - говорится в сообщении. Временное исключение будет действовать с 1 по 15 сентября, когда летние экостандарты к испаряемости бензина автоматически сменятся более мягкими сезонными нормативами, отмечает портал. Американские чиновники рассчитывают, что досрочный переход на зимние стандарты увеличит поставки бензина на внутренний рынок США на сотни тысяч баррелей в сутки и поможет снизить цены на автозаправках, указывается в публикации. По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя стоимость бензина в США сейчас составляет около 4,1 доллара за галлон (около 3,8 литра). При этом на Западном побережье страны цены существенно выше: в частности, в Калифорнии водители платят почти 5,6 доллара за галлон.
сша
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сша, калифорния, бензин
США, Калифорния, Бензин
09:20 21.08.2026
 
США идут на экстренные меры ради удешевления бензина, пишут СМИ

Breitbart News: EPA вводит временное послабление экологических требований к бензину в США

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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ВАШИНГТОН, 21 авг – ПРАЙМ. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) объявило о введении с 1 сентября экстренного временного послабления экологических требований к автомобильному топливу, рассчитывая нарастить поставки бензина на внутренний рынок и сбить растущие цены на автозаправках, сообщает портал Breitbart News.
"EPA намерено увеличить внутренние поставки бензина путем введения временного экстренного исключения для топлива, которое вступит в силу 1 сентября. По согласованию с министерством энергетики, исключения EPA позволят продавать бензин марки E10 (смесь бензина с 10% этанола) с более высоким давлением насыщенных паров по Рейду", - говорится в сообщении.
Временное исключение будет действовать с 1 по 15 сентября, когда летние экостандарты к испаряемости бензина автоматически сменятся более мягкими сезонными нормативами, отмечает портал.
Американские чиновники рассчитывают, что досрочный переход на зимние стандарты увеличит поставки бензина на внутренний рынок США на сотни тысяч баррелей в сутки и поможет снизить цены на автозаправках, указывается в публикации.
По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя стоимость бензина в США сейчас составляет около 4,1 доллара за галлон (около 3,8 литра). При этом на Западном побережье страны цены существенно выше: в частности, в Калифорнии водители платят почти 5,6 доллара за галлон.
 
СШАКалифорнияБензин
 
 
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