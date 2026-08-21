Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
FT: Зеленский попросил разрешить использовать Starlink для ударов по России - 21.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260821/starlink-872584297.html
FT: Зеленский попросил разрешить использовать Starlink для ударов по России
FT: Зеленский попросил разрешить использовать Starlink для ударов по России - 21.08.2026, ПРАЙМ
FT: Зеленский попросил разрешить использовать Starlink для ударов по России
Владимир Зеленский просит у США разрешения использовать технологии спутниковой связи Starlink для наведения ударов беспилотников по территории России, однако... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T14:42+0300
2026-08-21T14:50+0300
технологии
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
нато
starlink
илон маск
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/08/841240829_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_912ea37816774f8c4eaa7d9f9ac58f61.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский просит у США разрешения использовать технологии спутниковой связи Starlink для наведения ударов беспилотников по территории России, однако вряд ли его получит, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. "Украина добивается (у США - ред.) разрешения на использование беспилотников, оснащенных системой Starlink", - пишет издание. Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, на фоне серьезной нехватки средств противовоздушной обороны Зеленский пытается добиться от американского предпринимателя Илона Маска разрешения использовать Starlink на дронах для ударов по российской территории, при этом ограничить радиус действия 200 километрами. Издание отмечает, что, по мнению Киева, ограничение глубины этих ударов может склонить Маска к одобрению запроса. Разговор об этом поднимался во время встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в июле, сообщили изданию несколько человек, присутствовавших в тот момент в Овальном кабинете. По их данным, американский лидер, судя по всему, не поддержал эту идею. Маск, по их мнению, тоже не даст разрешения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20260821/pvo-872582710.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/08/841240829_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_052afe51bc91ce934604b559379b32f5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, нато, starlink, илон маск
Технологии, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, Starlink, Илон Маск
14:42 21.08.2026 (обновлено: 14:50 21.08.2026)
 
FT: Зеленский попросил разрешить использовать Starlink для ударов по России

FT: Зеленский попросил у Маска разрешение использовать Starlink для ударов по России

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2026
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский просит у США разрешения использовать технологии спутниковой связи Starlink для наведения ударов беспилотников по территории России, однако вряд ли его получит, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Украина добивается (у США - ред.) разрешения на использование беспилотников, оснащенных системой Starlink", - пишет издание.
Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, на фоне серьезной нехватки средств противовоздушной обороны Зеленский пытается добиться от американского предпринимателя Илона Маска разрешения использовать Starlink на дронах для ударов по российской территории, при этом ограничить радиус действия 200 километрами. Издание отмечает, что, по мнению Киева, ограничение глубины этих ударов может склонить Маска к одобрению запроса.
Разговор об этом поднимался во время встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в июле, сообщили изданию несколько человек, присутствовавших в тот момент в Овальном кабинете. По их данным, американский лидер, судя по всему, не поддержал эту идею. Маск, по их мнению, тоже не даст разрешения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Американский ракетный комплекс Patriot в Польше - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2026
СМИ: создатель Blackwater и украинский стартап запустили "подписку" на ПВО
13:55
 
ТехнологииСШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТОStarlinkИлон Маск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала