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FT: Зеленский попросил разрешить использовать Starlink для ударов по России

FT: Зеленский попросил разрешить использовать Starlink для ударов по России - 21.08.2026, ПРАЙМ

FT: Зеленский попросил разрешить использовать Starlink для ударов по России

Владимир Зеленский просит у США разрешения использовать технологии спутниковой связи Starlink для наведения ударов беспилотников по территории России, однако... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T14:42+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский просит у США разрешения использовать технологии спутниковой связи Starlink для наведения ударов беспилотников по территории России, однако вряд ли его получит, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. "Украина добивается (у США - ред.) разрешения на использование беспилотников, оснащенных системой Starlink", - пишет издание. Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, на фоне серьезной нехватки средств противовоздушной обороны Зеленский пытается добиться от американского предпринимателя Илона Маска разрешения использовать Starlink на дронах для ударов по российской территории, при этом ограничить радиус действия 200 километрами. Издание отмечает, что, по мнению Киева, ограничение глубины этих ударов может склонить Маска к одобрению запроса. Разговор об этом поднимался во время встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в июле, сообщили изданию несколько человек, присутствовавших в тот момент в Овальном кабинете. По их данным, американский лидер, судя по всему, не поддержал эту идею. Маск, по их мнению, тоже не даст разрешения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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технологии, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, нато, starlink, илон маск