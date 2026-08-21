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Стоимость биткоина превысила 75 тысяч долларов впервые с 27 мая
Стоимость биткоина превысила 75 тысяч долларов впервые с 27 мая - 21.08.2026, ПРАЙМ
Стоимость биткоина превысила 75 тысяч долларов впервые с 27 мая
Стоимость биткоина в пятницу утром растет примерно на 8,2%, показатель превысил 75 тысяч долларов впервые с 27 мая, следует из данных торгов. | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T05:11+0300
2026-08-21T05:11+0300
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финансы
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу утром растет примерно на 8,2%, показатель превысил 75 тысяч долларов впервые с 27 мая, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 4.49 мск дорожал на 8,2% за сутки - до 75 562,31 доллара, показатель превышает отметку в 75 тысяч долларов впервые с 27 мая.
По данным биржи Binance, стоимость биткоина поднималась до 75 785,82 доллара.
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финансы, binance
Стоимость биткоина превысила 75 тысяч долларов впервые с 27 мая
Стоимость биткоина превысила 75 тысяч долларов впервые с 27 мая
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу утром растет примерно на 8,2%, показатель превысил 75 тысяч долларов впервые с 27 мая, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 4.49 мск дорожал на 8,2% за сутки - до 75 562,31 доллара, показатель превышает отметку в 75 тысяч долларов впервые с 27 мая.
По данным биржи Binance, стоимость биткоина поднималась до 75 785,82 доллара.