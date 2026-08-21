https://1prime.ru/20260821/stoimost-872574389.html
Стоимость биткоина превысила 76 тысяч долларов
Стоимость биткоина превысила 76 тысяч долларов - 21.08.2026, ПРАЙМ
Стоимость биткоина превысила 76 тысяч долларов
Стоимость биткоина в пятницу утром растет на 10%, показатель превысил 76 тысяч долларов впервые с 27 мая, следует из данных торгов. | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T10:58+0300
2026-08-21T10:58+0300
2026-08-21T11:21+0300
финансы
binance
coinmarketcap
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872574389.jpg?1787300481
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу утром растет на 10%, показатель превысил 76 тысяч долларов впервые с 27 мая, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.33 мск дорожал на 10,02% за сутки - до 76 518,27 доллара. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 10,01% - в среднем до 76 467,92 доллара. Динамика также приводится за сутки.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, binance, coinmarketcap
Финансы, Binance, CoinMarketCap
Стоимость биткоина превысила 76 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые с 27 мая превысила 76 тысяч долларов
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу утром растет на 10%, показатель превысил 76 тысяч долларов впервые с 27 мая, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.33 мск дорожал на 10,02% за сутки - до 76 518,27 доллара.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 10,01% - в среднем до 76 467,92 доллара. Динамика также приводится за сутки.