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Стоимость биткоина превысила 77 тысяч долларов впервые с 26 мая

Стоимость биткоина превысила 77 тысяч долларов впервые с 26 мая - 21.08.2026, ПРАЙМ

Стоимость биткоина превысила 77 тысяч долларов впервые с 26 мая

Стоимость биткоина в пятницу заметно растет, показатель превысил 77 тысяч долларов впервые с 26 мая, следует из данных торгов. | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T11:40+0300

2026-08-21T11:40+0300

2026-08-21T11:40+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу заметно растет, показатель превысил 77 тысяч долларов впервые с 26 мая, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11.19 мск дорожал на 8,26% за сутки - до 77 224,94 доллара, показатель превышает отметку в 77 тысяч долларов впервые с 26 мая. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 8,22% - в среднем до 77 163,43 доллара. Динамика также приводится за сутки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, binance, coinmarketcap