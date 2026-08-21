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Московские видеоигровые студии примут участие в выставке в Шанхае

Московские видеоигровые студии примут участие в выставке в Шанхае - 21.08.2026, ПРАЙМ

Московские видеоигровые студии примут участие в выставке в Шанхае

Столичные видеоигровые компании примут участие в профильной выставке WePlay Expo в Шанхае 21 и 22 ноября, где смогут представить свои проекты иностранной... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T11:46+0300

2026-08-21T11:46+0300

2026-08-21T11:46+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Столичные видеоигровые компании примут участие в профильной выставке WePlay Expo в Шанхае 21 и 22 ноября, где смогут представить свои проекты иностранной аудитории, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Столичные видеоигровые студии примут участие в профильной выставке WePlay Expo, которая пройдет 21 и 22 ноября в Шанхае. Это крупное отраслевое мероприятие, объединяющее разработчиков и издателей со всего мира", - говорится в сообщении. Уточняется, что подать заявку можно онлайн до 18 сентября. "При поддержке Москвы компании представят свои проекты иностранной аудитории, встретятся с потенциальными партнерами и изучат специфику выхода на рынок Китая. Бизнес-миссия продолжит серию деловых выездов. С начала года представители видеоигровой индустрии столицы уже побывали в Бразилии, Малайзии и Сингапуре", - отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении.

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