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Суд взыскал с посольства Ирака более 1,7 миллиона рублей долга

Суд взыскал с посольства Ирака более 1,7 миллиона рублей долга - 21.08.2026, ПРАЙМ

Суд взыскал с посольства Ирака более 1,7 миллиона рублей долга

Арбитражный суд Москвы по иску АО "Мосэнергосбыт" взыскал с посольства Республики Ирак более 1,7 миллиона рублей долга, передает корреспондент РИА Новости из... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T12:44+0300

2026-08-21T12:44+0300

2026-08-21T12:44+0300

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МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску АО "Мосэнергосбыт" взыскал с посольства Республики Ирак более 1,7 миллиона рублей долга, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Представитель ответчика не стал представлять позицию по существу спора, заявив, что не уполномочен на это доверителем. Ходатайства ответчика об истребовании доказательств в российском МИДе и об отложении слушаний суд отклонил. Ранее представитель посольства пояснил в суде, что помещение, по поводу энергоснабжения которого предъявлен иск, - это резиденция посла. По его словам, "посольство пользуется иммунитетом, как и любое имущество, которое находится на территории России и обеспечивает дипломатическую миссию, коей резиденция посла и является". До этого представитель "Мосэнергосбыта" сообщил, что сетевая компания в 2024 году провела проверку приборов учета и выявила нарушение пломб, что было подтверждено впоследствии заводом-изготовителем приборов. По словам истца, имело место неучтенное потребление энергии. Как пояснил юрист, "расчет стоимости неучтенной электроэнергии был произведен в соответствии со значениями максимальной мощности энергопотребляющих устройств". "Мосэнергосбыт" - одна из крупнейших энергосбытовых компаний России, реализующая около 8,7% всей потребляемой в стране электроэнергии. Компания работает на территории Москвы и Московской области.

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