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Суд отложил спор по поводу регистрации товарного знака "Душнила" - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Суд отложил спор по поводу регистрации товарного знака "Душнила"
Суд отложил спор по поводу регистрации товарного знака "Душнила" - 21.08.2026, ПРАЙМ
Суд отложил спор по поводу регистрации товарного знака "Душнила"
Суд по интеллектуальным правам отложил на 28 сентября рассмотрение заявления ООО "Вишневый пирог", оспаривающего решение Роспатента об отказе в регистрации... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T15:58+0300
2026-08-21T16:00+0300
бизнес
россия
общество
роспатент
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МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам отложил на 28 сентября рассмотрение заявления ООО "Вишневый пирог", оспаривающего решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака "Душнила"/Dushnila, говорится в имеющихся у РИА Новости материалах суда. В пятницу прошли предварительные слушания по делу. Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе суда, Роспатент пришел к выводу, что слово "душнила" вошло в разговорную речь как жаргонное и оскорбительное обозначение, способное вызывать негативные ассоциации у потребителей, в связи с чем его регистрация в качестве товарного знака противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали. По мнению же "Вишневого пирога", обозначение не содержит непристойной лексики и воспринимается как ироничная или шутливая характеристика поведения, а не как прямое оскорбление. Кроме того, заявитель ссылается на заключение специалистов Российской государственной академии интеллектуальной собственности, согласно которому лексема "душнила" является жаргонной, но не оскорбительной, а также вызывает в обществе не только негативные, но и нейтральные либо положительные ассоциации. По данным сервиса "БИР-Аналитик", собственником и гендиректором ООО "Вишневый пирог" является Евгений Тимощенко, основной вид деятельности юрлица – "прочие виды полиграфической деятельности". Выручка компании за 2025 год – более 53 миллионов рублей.
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40
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бизнес, россия, общество , роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Роспатент
15:58 21.08.2026 (обновлено: 16:00 21.08.2026)
 
Суд отложил спор по поводу регистрации товарного знака "Душнила"

Суд отложил на 28 сентября рассмотрение иска о регистрации товарного знака "Душнила"

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МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам отложил на 28 сентября рассмотрение заявления ООО "Вишневый пирог", оспаривающего решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака "Душнила"/Dushnila, говорится в имеющихся у РИА Новости материалах суда.
В пятницу прошли предварительные слушания по делу.
Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе суда, Роспатент пришел к выводу, что слово "душнила" вошло в разговорную речь как жаргонное и оскорбительное обозначение, способное вызывать негативные ассоциации у потребителей, в связи с чем его регистрация в качестве товарного знака противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали.
По мнению же "Вишневого пирога", обозначение не содержит непристойной лексики и воспринимается как ироничная или шутливая характеристика поведения, а не как прямое оскорбление.
Кроме того, заявитель ссылается на заключение специалистов Российской государственной академии интеллектуальной собственности, согласно которому лексема "душнила" является жаргонной, но не оскорбительной, а также вызывает в обществе не только негативные, но и нейтральные либо положительные ассоциации.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", собственником и гендиректором ООО "Вишневый пирог" является Евгений Тимощенко, основной вид деятельности юрлица – "прочие виды полиграфической деятельности". Выручка компании за 2025 год – более 53 миллионов рублей.
 
БизнесРОССИЯОбществоРоспатент
 
 
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