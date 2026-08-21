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Т-Банк выпустил новую версию мобильного приложения для iPhone

Т-Банк выпустил новую версию мобильного приложения для iPhone - 21.08.2026, ПРАЙМ

Т-Банк выпустил новую версию мобильного приложения для iPhone

Т-Банк выпустил новую версию мобильного приложения для iPhone, оно доступно в App Store под названием K8chen Pro, сообщили РИА Новости в банке. | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T12:56+0300

2026-08-21T12:56+0300

2026-08-21T12:56+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Т-Банк выпустил новую версию мобильного приложения для iPhone, оно доступно в App Store под названием K8chen Pro, сообщили РИА Новости в банке. "Да, это наше приложение", - ответили в кредитной организации на соответствующий вопрос. Корреспондент РИА Новости убедился, что страница приложения в App Store стилизована под приложение для проектирования проекта собственной кухни, но после скачивания пользователю открывается привычный интерфейс.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, банки, финансы