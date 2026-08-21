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Разгерметизация произошла с самолетом Nordwind рейсом Уфа — Бохтар

Разгерметизация произошла с самолетом Nordwind рейсом Уфа — Бохтар - 21.08.2026, ПРАЙМ

Разгерметизация произошла с самолетом Nordwind рейсом Уфа — Бохтар

Разгерметизация произошла в четверг с самолетом Boeing 737 авиакомпании Nordwind, следовавшим из Уфы в Бохтар (Таджикистан), сообщил Межгосударственный... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T15:09+0300

2026-08-21T15:09+0300

2026-08-21T15:12+0300

бизнес

уфа

таджикистан

межгосударственный авиационный комитет

nordwind

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Разгерметизация произошла в четверг с самолетом Boeing 737 авиакомпании Nordwind, следовавшим из Уфы в Бохтар (Таджикистан), сообщил Межгосударственный авиационный комитет (МАК). "20.08.2026 при полете по маршруту: Уфа (Российская Федерация) – Бохтар (Республика Таджикистан) произошел серьезный авиационный инцидент с самолетом Boeing 737-800 RA-73318 авиакомпании Nordwind (Российская Федерация), связанный с разгерметизацией воздушного судна во время снижения", - говорится в сообщении МАК. Самолет благополучно совершил посадку на аэродроме Бохтара. МАК сформировал комиссию по расследованию авиационного инцидента, она уже приступила к работе, добавили в организации.

уфа

таджикистан

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бизнес, уфа, таджикистан, межгосударственный авиационный комитет, nordwind