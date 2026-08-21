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Разгерметизация произошла с самолетом Nordwind рейсом Уфа — Бохтар - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Разгерметизация произошла с самолетом Nordwind рейсом Уфа — Бохтар
Разгерметизация произошла с самолетом Nordwind рейсом Уфа — Бохтар - 21.08.2026, ПРАЙМ
Разгерметизация произошла с самолетом Nordwind рейсом Уфа — Бохтар
Разгерметизация произошла в четверг с самолетом Boeing 737 авиакомпании Nordwind, следовавшим из Уфы в Бохтар (Таджикистан), сообщил Межгосударственный... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T15:09+0300
2026-08-21T15:12+0300
бизнес
уфа
таджикистан
межгосударственный авиационный комитет
nordwind
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Разгерметизация произошла в четверг с самолетом Boeing 737 авиакомпании Nordwind, следовавшим из Уфы в Бохтар (Таджикистан), сообщил Межгосударственный авиационный комитет (МАК). "20.08.2026 при полете по маршруту: Уфа (Российская Федерация) – Бохтар (Республика Таджикистан) произошел серьезный авиационный инцидент с самолетом Boeing 737-800 RA-73318 авиакомпании Nordwind (Российская Федерация), связанный с разгерметизацией воздушного судна во время снижения", - говорится в сообщении МАК. Самолет благополучно совершил посадку на аэродроме Бохтара. МАК сформировал комиссию по расследованию авиационного инцидента, она уже приступила к работе, добавили в организации.
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бизнес, уфа, таджикистан, межгосударственный авиационный комитет, nordwind
Бизнес, Уфа, ТАДЖИКИСТАН, Межгосударственный авиационный комитет, Nordwind
15:09 21.08.2026 (обновлено: 15:12 21.08.2026)
 
Разгерметизация произошла с самолетом Nordwind рейсом Уфа — Бохтар

МАК: разгерметизация произошла с самолетом Nordwind, летевшим из Уфы в Бохтар

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Разгерметизация произошла в четверг с самолетом Boeing 737 авиакомпании Nordwind, следовавшим из Уфы в Бохтар (Таджикистан), сообщил Межгосударственный авиационный комитет (МАК).
"20.08.2026 при полете по маршруту: Уфа (Российская Федерация) – Бохтар (Республика Таджикистан) произошел серьезный авиационный инцидент с самолетом Boeing 737-800 RA-73318 авиакомпании Nordwind (Российская Федерация), связанный с разгерметизацией воздушного судна во время снижения", - говорится в сообщении МАК.
Самолет благополучно совершил посадку на аэродроме Бохтара. МАК сформировал комиссию по расследованию авиационного инцидента, она уже приступила к работе, добавили в организации.
 
БизнесУфаТАДЖИКИСТАНМежгосударственный авиационный комитетNordwind
 
 
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