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Дело возбудили после ДТП с микроавтобусами в Подмосковье
Дело возбудили после ДТП с микроавтобусами в Подмосковье - 21.08.2026, ПРАЙМ
Дело возбудили после ДТП с микроавтобусами в Подмосковье
Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров, после ДТП с участием... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T16:25+0300
2026-08-21T16:25+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров, после ДТП с участием микроавтобусов в в подмосковном Талдомском городском округе, в результате которого пострадали дети, сообщает главное следственное управление СК по области. По данным следствия, в пятницу водитель микроавтобуса, подъезжая к остановке на улице Кустарной, совершил наезд на стоящий на остановке общественного транспорта микроавтобус. В результате ДТП шесть пассажиров обратились за оказанием медпомощи, среди них трое детей. "Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров микроавтобуса в дорожно-транспортном происшествии (статья 238 УК РФ)", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс". Как добавили в прокуратуре Подмосковья, ход и результаты расследования, а также установление обстоятельств дела контролирует городское надзорное ведомство.
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Дело возбудили после ДТП с микроавтобусами в Подмосковье
СК возбудил дело после ДТП с микроавтобусами в Подмосковье, в котором пострадали дети
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров, после ДТП с участием микроавтобусов в в подмосковном Талдомском городском округе, в результате которого пострадали дети, сообщает главное следственное управление СК по области.
По данным следствия, в пятницу водитель микроавтобуса, подъезжая к остановке на улице Кустарной, совершил наезд на стоящий на остановке общественного транспорта микроавтобус. В результате ДТП шесть пассажиров обратились за оказанием медпомощи, среди них трое детей.
"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров микроавтобуса в дорожно-транспортном происшествии (статья 238 УК РФ)", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Как добавили в прокуратуре Подмосковья, ход и результаты расследования, а также установление обстоятельств дела контролирует городское надзорное ведомство.