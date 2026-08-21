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Дело возбудили после ДТП с микроавтобусами в Подмосковье

Дело возбудили после ДТП с микроавтобусами в Подмосковье - 21.08.2026, ПРАЙМ

Дело возбудили после ДТП с микроавтобусами в Подмосковье

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров, после ДТП с участием... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T16:25+0300

2026-08-21T16:25+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров, после ДТП с участием микроавтобусов в в подмосковном Талдомском городском округе, в результате которого пострадали дети, сообщает главное следственное управление СК по области. По данным следствия, в пятницу водитель микроавтобуса, подъезжая к остановке на улице Кустарной, совершил наезд на стоящий на остановке общественного транспорта микроавтобус. В результате ДТП шесть пассажиров обратились за оказанием медпомощи, среди них трое детей. "Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров микроавтобуса в дорожно-транспортном происшествии (статья 238 УК РФ)", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс". Как добавили в прокуратуре Подмосковья, ход и результаты расследования, а также установление обстоятельств дела контролирует городское надзорное ведомство.

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