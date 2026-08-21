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В Керченском проливе завершили откачку мазута из затонувших танкеров
В Керченском проливе завершили откачку мазута из затонувших танкеров - 21.08.2026, ПРАЙМ
В Керченском проливе завершили откачку мазута из затонувших танкеров
Завершена откачка мазута из затонувших в Керченском проливе фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", сообщил Минтранс России. | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T16:12+0300
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россия
краснодарский край
мчс
росприроднадзор
мазут
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Завершена откачка мазута из затонувших в Керченском проливе фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", сообщил Минтранс России. Ход работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе обсудили на правкомиссии. В ее работе принял участие министр транспорта Андрей Никитин. "Завершена откачка мазута из затонувших фрагментов танкеров. Итоги выполненных работ подтверждены специальной комиссией с участием МЧС, Росприроднадзора и Морспасслужбы", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым продолжается."Вдоль береговой линии случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано", - добавляется в сообщении.Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий ЧС, составляет 758 человек и 187 единиц техники, уточнил Минтранс.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.
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россия, краснодарский край, мчс, росприроднадзор, мазут, керченский пролив
РОССИЯ, Краснодарский край, МЧС, Росприроднадзор, мазут, Керченский пролив
В Керченском проливе завершили откачку мазута из затонувших танкеров
Минтранс: откачка мазута из затонувших в Керченском проливе фрагментов танкеров завершена
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Завершена откачка мазута из затонувших в Керченском проливе фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", сообщил Минтранс России.
Ход работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе обсудили на правкомиссии. В ее работе принял участие министр транспорта Андрей Никитин.
"Завершена откачка мазута из затонувших фрагментов танкеров. Итоги выполненных работ подтверждены специальной комиссией с участием МЧС, Росприроднадзора и Морспасслужбы", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что мониторинг акватории Черного моря
, а также побережья Краснодарского края
и Республики Крым продолжается.
"Вдоль береговой линии случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано", - добавляется в сообщении.
Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий ЧС, составляет 758 человек и 187 единиц техники, уточнил Минтранс.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.