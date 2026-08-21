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Тарифы на газ в Молдавии выросли почти на 41%

Тарифы на газ в Молдавии выросли почти на 41% - 21.08.2026, ПРАЙМ

Тарифы на газ в Молдавии выросли почти на 41%

Тарифы на природный газ для бытовых потребителей в Молдавии с февраля этого года выросли уже на 41%, сообщает национальное агентство по регулированию в... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T13:17+0300

2026-08-21T13:17+0300

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КИШИНЕВ, 21 авг – ПРАЙМ. Тарифы на природный газ для бытовых потребителей в Молдавии с февраля этого года выросли уже на 41%, сообщает национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ). "Стоимость кубометра газа выросла с 14,42 лея (82 цента) до 20,3 лея (1,20 доллара) за кубометр, рост составил 40,8%", - говорится в сообщении на сайте ведомства. При этом госкомпания Energocom 15 июля обратилась в НАРЭ с требованием повысить тариф для бытовых потребителей сразу на 37%. Компания аргументировала свой запрос повышением закупочных цен на газ в Европе. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения. Власти Молдавии 30 июля ввели также режим повышенной готовности в сфере энергетики на 30 дней. Премьер Молдавии Василий Тофан предупредил население о возможных веерных отключениях электроэнергии и призвал население сократить расход энергоресурсов. Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.

молдавия

европа

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газ, молдавия, европа, кишинев, майя санду, energocom, нарэ, газпром