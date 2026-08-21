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В Татарстане началось строительство завода по производству DL-метионина - 21.08.2026, ПРАЙМ
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В Татарстане началось строительство завода по производству DL-метионина
В Татарстане началось строительство завода по производству DL-метионина - 21.08.2026, ПРАЙМ
В Татарстане началось строительство завода по производству DL-метионина
Строительство первого в России завода по производству высококачественной кормовой аминокислоты - DL-метионина - началось в ОЭЗ "Зеленая долина" в Татарстане в... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T14:36+0300
2026-08-21T14:36+0300
бизнес
промышленность
татарстан
китай
рустам минниханов
дмитрий патрушев
оэз
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КАЗАНЬ, 21 авг – ПРАЙМ. Строительство первого в России завода по производству высококачественной кормовой аминокислоты - DL-метионина - началось в ОЭЗ "Зеленая долина" в Татарстане в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", сообщает пресс-служба главы республики. "На нижнекамской площадке особой экономической зоны "Зеленая долина" состоялась торжественная церемония начала строительства первого в России завода по производству высококачественной кормовой аминокислоты - DL-метионина. В торжественном мероприятии приняли участие раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, учредитель компании Eppen Йен Сяопин", - говорится в сообщении. Завод рассчитан на ежегодный выпуск 100 тысяч тонн DL-метионина - критически важного компонента для развития современного животноводства и птицеводства. В производство будет инвестировано 106 миллиардов рублей. Предприятие станет одним из якорных проектов нового формирующегося в Нижнекамском районе биотехнологического кластера и является первым резидентом нижнекамской площадки особой экономической зоны "Зеленая долина". Проект реализуется при поддержке правительства России и руководства Татарстана, китайских и российских партнеров. Его реализация позволит обеспечить отечественный агропромышленный комплекс собственной высококачественной продукцией, укрепить продовольственную безопасность страны, сформировать значительный экспортный потенциал. Глава Татарстана подчеркнул, что проект имеет стратегическое значение и является ярким примером реализации задач по достижению технологического лидерства и укреплению продовольственной безопасности страны. На предприятии планируется создать 390 рабочих мест, объединить в единой производственной цепочке нефтехимию и биотехнологию. "Данный проект еще раз подтверждает высокий уровень доверия, стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Китаем. Уверен, этот проект будет успешно реализован и внесет существенный вклад в развитие экономики Татарстана и всей страны", - сказал Минниханов. Патрушев отметил, что завод станет крупнейшим объектом, созданным в рамках национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". "Появление в Республике Татарстан новых производственных мощностей позволит полностью удовлетворить наш внутренний спрос на метионин. Конечно же, это большой шаг к обеспечению технологической независимости отечественного агропромышленного комплекса. Более того, запланированные объемы производства позволят нам решать задачу по расширению экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Таким образом по своим масштабам данный проект не имеет аналогов в России", - сказал вице-премьер.
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бизнес, промышленность, татарстан, китай, рустам минниханов, дмитрий патрушев, оэз
Бизнес, Промышленность, ТАТАРСТАН, КИТАЙ, Рустам Минниханов, Дмитрий Патрушев, ОЭЗ
14:36 21.08.2026
 
В Татарстане началось строительство завода по производству DL-метионина

В Татарстане началось строительство первого в России завода по производству DL-метионина

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КАЗАНЬ, 21 авг – ПРАЙМ. Строительство первого в России завода по производству высококачественной кормовой аминокислоты - DL-метионина - началось в ОЭЗ "Зеленая долина" в Татарстане в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", сообщает пресс-служба главы республики.
"На нижнекамской площадке особой экономической зоны "Зеленая долина" состоялась торжественная церемония начала строительства первого в России завода по производству высококачественной кормовой аминокислоты - DL-метионина. В торжественном мероприятии приняли участие раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, учредитель компании Eppen Йен Сяопин", - говорится в сообщении.
Завод рассчитан на ежегодный выпуск 100 тысяч тонн DL-метионина - критически важного компонента для развития современного животноводства и птицеводства. В производство будет инвестировано 106 миллиардов рублей. Предприятие станет одним из якорных проектов нового формирующегося в Нижнекамском районе биотехнологического кластера и является первым резидентом нижнекамской площадки особой экономической зоны "Зеленая долина".
Проект реализуется при поддержке правительства России и руководства Татарстана, китайских и российских партнеров. Его реализация позволит обеспечить отечественный агропромышленный комплекс собственной высококачественной продукцией, укрепить продовольственную безопасность страны, сформировать значительный экспортный потенциал.
Глава Татарстана подчеркнул, что проект имеет стратегическое значение и является ярким примером реализации задач по достижению технологического лидерства и укреплению продовольственной безопасности страны. На предприятии планируется создать 390 рабочих мест, объединить в единой производственной цепочке нефтехимию и биотехнологию.
"Данный проект еще раз подтверждает высокий уровень доверия, стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Китаем. Уверен, этот проект будет успешно реализован и внесет существенный вклад в развитие экономики Татарстана и всей страны", - сказал Минниханов.
Патрушев отметил, что завод станет крупнейшим объектом, созданным в рамках национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
"Появление в Республике Татарстан новых производственных мощностей позволит полностью удовлетворить наш внутренний спрос на метионин. Конечно же, это большой шаг к обеспечению технологической независимости отечественного агропромышленного комплекса. Более того, запланированные объемы производства позволят нам решать задачу по расширению экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Таким образом по своим масштабам данный проект не имеет аналогов в России", - сказал вице-премьер.
 
БизнесПромышленностьТАТАРСТАНКИТАЙРустам МиннихановДмитрий ПатрушевОЭЗ
 
 
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