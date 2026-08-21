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Tesla отзовет более двух миллионов электромобилей из Китая

Tesla отзовет более двух миллионов электромобилей из Китая - 21.08.2026, ПРАЙМ

Tesla отзовет более двух миллионов электромобилей из Китая

Компания Tesla с 25 сентября отзовет более 2 миллионов электромобилей из Китая из-за проблем с аварийной механической ручкой внутри салона, следует из данных... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T15:44+0300

2026-08-21T15:44+0300

2026-08-21T15:44+0300

бизнес

китай

tesla

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Компания Tesla с 25 сентября отзовет более 2 миллионов электромобилей из Китая из-за проблем с аварийной механической ручкой внутри салона, следует из данных Государственного управления по регулированию рынка КНР. Согласно данным управления, цвет аварийной механической ручки близок к цвету внутренней отделки салона, из-за чего плохо распознается и не удобна в использовании. "Начиная с 25 сентября будет отозвано 973,15 тысяч электромобилей электромобилей Model 3 китайской сборки, выпущенных в период с 4 марта 2019 по 29 апреля 2026", - сообщает ведомство. Помимо этого, с 25 сентября отзыву также подлежат более 1,9 миллиона электромобилей Tesla Model Y китайской сборки, выпущенных в период с 16 ноября 2020 по 30 апреля 2026 года, 35,5 тысячи импортных Model 3, выпущенных с 22 августа 2018 по 20 ноября 2019, 8,3 тысячи импортных Model X, выпущенных с 27 октября 2022 по 13 февраля 2026 и 2,1 тысячи импортных Model S, выпущенных с 18 января 2023 по 10 февраля 2026 года. Как отмечается в документе управления, Tesla и Tesla Motor бесплатно нанесут предупреждающие обозначения на место расположения аварийной ручки, а также обновят ПО управления стеклами, добавив функцию опускания стекол при аварии.

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бизнес, китай, tesla