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Tesla отзовет более двух миллионов электромобилей из Китая - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Tesla отзовет более двух миллионов электромобилей из Китая
Tesla отзовет более двух миллионов электромобилей из Китая - 21.08.2026, ПРАЙМ
Tesla отзовет более двух миллионов электромобилей из Китая
Компания Tesla с 25 сентября отзовет более 2 миллионов электромобилей из Китая из-за проблем с аварийной механической ручкой внутри салона, следует из данных... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T15:44+0300
2026-08-21T15:44+0300
бизнес
китай
tesla
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Компания Tesla с 25 сентября отзовет более 2 миллионов электромобилей из Китая из-за проблем с аварийной механической ручкой внутри салона, следует из данных Государственного управления по регулированию рынка КНР. Согласно данным управления, цвет аварийной механической ручки близок к цвету внутренней отделки салона, из-за чего плохо распознается и не удобна в использовании. "Начиная с 25 сентября будет отозвано 973,15 тысяч электромобилей электромобилей Model 3 китайской сборки, выпущенных в период с 4 марта 2019 по 29 апреля 2026", - сообщает ведомство. Помимо этого, с 25 сентября отзыву также подлежат более 1,9 миллиона электромобилей Tesla Model Y китайской сборки, выпущенных в период с 16 ноября 2020 по 30 апреля 2026 года, 35,5 тысячи импортных Model 3, выпущенных с 22 августа 2018 по 20 ноября 2019, 8,3 тысячи импортных Model X, выпущенных с 27 октября 2022 по 13 февраля 2026 и 2,1 тысячи импортных Model S, выпущенных с 18 января 2023 по 10 февраля 2026 года. Как отмечается в документе управления, Tesla и Tesla Motor бесплатно нанесут предупреждающие обозначения на место расположения аварийной ручки, а также обновят ПО управления стеклами, добавив функцию опускания стекол при аварии.
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бизнес, китай, tesla
Бизнес, КИТАЙ, Tesla
15:44 21.08.2026
 
Tesla отзовет более двух миллионов электромобилей из Китая

Tesla с 25 сентября отзовет более двух миллионов электромобилей из Китая

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтомобильный салон Moscow Tesla Club
Автомобильный салон Moscow Tesla Club - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Компания Tesla с 25 сентября отзовет более 2 миллионов электромобилей из Китая из-за проблем с аварийной механической ручкой внутри салона, следует из данных Государственного управления по регулированию рынка КНР.
Согласно данным управления, цвет аварийной механической ручки близок к цвету внутренней отделки салона, из-за чего плохо распознается и не удобна в использовании.
"Начиная с 25 сентября будет отозвано 973,15 тысяч электромобилей электромобилей Model 3 китайской сборки, выпущенных в период с 4 марта 2019 по 29 апреля 2026", - сообщает ведомство.
Помимо этого, с 25 сентября отзыву также подлежат более 1,9 миллиона электромобилей Tesla Model Y китайской сборки, выпущенных в период с 16 ноября 2020 по 30 апреля 2026 года, 35,5 тысячи импортных Model 3, выпущенных с 22 августа 2018 по 20 ноября 2019, 8,3 тысячи импортных Model X, выпущенных с 27 октября 2022 по 13 февраля 2026 и 2,1 тысячи импортных Model S, выпущенных с 18 января 2023 по 10 февраля 2026 года.
Как отмечается в документе управления, Tesla и Tesla Motor бесплатно нанесут предупреждающие обозначения на место расположения аварийной ручки, а также обновят ПО управления стеклами, добавив функцию опускания стекол при аварии.
 
БизнесКИТАЙTesla
 
 
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