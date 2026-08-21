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Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном вырос на 33%

Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном вырос на 33% - 21.08.2026, ПРАЙМ

Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном вырос на 33%

Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном в январе-мае 2026 года увеличился на 33%, составив 795 миллионов долларов, заявил азербайджанский президент... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T13:20+0300

2026-08-21T13:20+0300

2026-08-21T13:20+0300

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БАКУ, 21 авг – ПРАЙМ. Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном в январе-мае 2026 года увеличился на 33%, составив 795 миллионов долларов, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью национальному узбекскому агентству УзА. "В 2025 году товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном увеличился более чем в три раза по сравнению с предыдущим годом и составил 795 миллионов долларов. Это очень хороший показатель. Кроме того, в январе-мае 2026 года товарооборот увеличился на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 144 миллионов долларов", - сказал Алиев. По его словам, создание три года назад азербайджанско-узбекской инвестиционной компании с общим капиталом в 500 миллионов долларов создало важную платформу для развития инвестиционного сотрудничества между двумя странами. В январе-мае 2025 года товарооборот между двумя странами составил 108,3 миллиона долларов.

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россия, мировая экономика, азербайджан, узбекистан