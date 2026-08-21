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Дряхлеющий гегемон: в США предупредили о глубоком кризисе при Трампе

Дряхлеющий гегемон: в США предупредили о глубоком кризисе при Трампе - 21.08.2026, ПРАЙМ

Дряхлеющий гегемон: в США предупредили о глубоком кризисе при Трампе

В период президентства Дональда Трампа США оказались на грани серьезного кризиса, пишет ИноСМИ со ссылкой на колонку обозревателя Хэла Брэндса для Bloomberg. | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T12:15+0300

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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. В период президентства Дональда Трампа США оказались на грани серьезного кризиса, пишет ИноСМИ со ссылкой на колонку обозревателя Хэла Брэндса для Bloomberg."Трамп обещал золотой век. Вместо этого он вверг страну в эпоху всеобъемлющей стратегической угрозы", — заявил он.По словам эксперта, ошибки американского президента в сочетании с проблемами, свойственными дряхлеющему гегемону, загнали США в опасную зону, выбраться из которой будет непросто. Например, Брэндс указал на кризис военных возможностей США. Он подчеркнул, что война против Ирана истощила запасы дальнобойного оружия и противоракет, сделав страну уязвимей.Кроме того, политика Трампа спровоцировала кризис доверия в отношениях с союзниками, такими как Тайвань, Южная Корея и страны Персидского залива, подчеркнул эксперт."Трамп подорвал европейские обязательства Америки, пытаясь вымогать территории у давних союзников и угрожая оставить страны, которые ему не угодны", — отметил Брэндс.Он добавил, что США может захлестнуть внутренний кризис на фоне выборов 2026 и 2028 годов, если Трамп попытается повлиять на их результат незаконными методами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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мировая экономика, сша, дональд трамп