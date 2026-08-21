Дряхлеющий гегемон: в США предупредили о глубоком кризисе при Трампе
Брэндс: США при Трампе вступили в эпоху дряхлеющего гегемона
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. В период президентства Дональда Трампа США оказались на грани серьезного кризиса, пишет ИноСМИ со ссылкой на колонку обозревателя Хэла Брэндса для Bloomberg.
"Трамп обещал золотой век. Вместо этого он вверг страну в эпоху всеобъемлющей стратегической угрозы", — заявил он.
По словам эксперта, ошибки американского президента в сочетании с проблемами, свойственными дряхлеющему гегемону, загнали США в опасную зону, выбраться из которой будет непросто. Например, Брэндс указал на кризис военных возможностей США. Он подчеркнул, что война против Ирана истощила запасы дальнобойного оружия и противоракет, сделав страну уязвимей.
Кроме того, политика Трампа спровоцировала кризис доверия в отношениях с союзниками, такими как Тайвань, Южная Корея и страны Персидского залива, подчеркнул эксперт.
"Трамп подорвал европейские обязательства Америки, пытаясь вымогать территории у давних союзников и угрожая оставить страны, которые ему не угодны", — отметил Брэндс.
Он добавил, что США может захлестнуть внутренний кризис на фоне выборов 2026 и 2028 годов, если Трамп попытается повлиять на их результат незаконными методами.
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