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ЦБ ищет решение для платежей в цифровых рублях офлайн

ЦБ ищет решение для платежей в цифровых рублях офлайн - 21.08.2026, ПРАЙМ

ЦБ ищет решение для платежей в цифровых рублях офлайн

Банк России планирует в перспективе предоставить россиянам возможность оплаты цифровыми рублями без интернета, сейчас идет поиск технологического решения,... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T07:38+0300

2026-08-21T07:38+0300

2026-08-21T08:25+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Банк России планирует в перспективе предоставить россиянам возможность оплаты цифровыми рублями без интернета, сейчас идет поиск технологического решения, сообщила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. "Мы поставили себе задачу – реализовать такую возможность, потому что понимаем, как важно и для граждан, и для бизнеса, чтобы платежи проходили даже без интернета. Но это будет на следующих этапах развития цифрового рубля, позднее", - сказала она. По ее словам, сейчас ЦБ занимается исследованием технологического потенциала компаний на рынке и вместе с этим изучает опыт зарубежных стран. "Мы рассчитываем осенью этого года завершить исследование. К этому времени выберем решения, которые больше всего подходят для цифрового рубля. Дальше мы уже сможем перейти к их тестированию", - добавила она. Со слов Бакиной, только убедившись, что все проходит гладко и безопасно, можно будет говорить о запуске такого сервиса. Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября, говорила Бакина в интервью РИА Новости. С этой даты появится возможность открывать цифровые кошельки через их приложения - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Регулятор введет ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька с безналичного счета в размере 300 тысяч рублей, но деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться, а все операции для россиян будут бесплатными. Оплату в цифровых рублях с сентября также начнут принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. Чтобы оплатить покупку цифровыми рублями, нужно будет через приложение банка считать специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, финансы, банки